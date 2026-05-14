به گزارش خبرنگار مهر، آخوند کمال غراوی عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت مختومقلی فراغی با خیرمقدم به حاضران و قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم اظهار کرد: این آیین، صرفاً یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه نمادی از تجدید بیعت با ارزشها و جلوهای از وحدت اقوام و مذاهب در استان گلستان به شمار میرود.
وی با اشاره به جایگاه برجسته مختومقلی فراغی افزود: این شاعر و عارف نامدار ترکمن، شخصیتی خردگرا و دارای نگاه جهانی بود که توانست با اشعار خود مفاهیم عمیق انسانی، اخلاقی و دینی را به جامعه منتقل کند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مختومقلی در آثار خود بارها به اهمیت عملگرایی تأکید کرده و انسانها را نه بر اساس ظاهر، بلکه بر مبنای کردارشان ارزیابی میکند؛ موضوعی که امروز نیز برای جامعه درسآموز است.
غراوی با تأکید بر محوریت وحدت در اندیشه این شاعر تصریح کرد: مختومقلی بهروشنی نشان میدهد که تفرقه و اختلاف، عزت و کرامت انسانها را از بین برده و زمینه سلطه دشمنان را فراهم میکند، در حالی که وحدت، عامل عزت و پیشرفت جوامع است.
وی خاطرنشان کرد: این شاعر بزرگ همچنین توجه ویژهای به وطندوستی داشته و در اشعار خود بر اهمیت حفظ ارزشهای ملی و دینی تأکید کرده است؛ موضوعی که در شرایط امروز نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه وحدت یک اصل الهی و از تعالیم پیامبر اسلام (ص) است، گفت: تمسک به دین و عمل به آموزههای اسلامی، مهمترین راهکار برای جلوگیری از تفرقه و تحقق عدالت در جامعه است.
غراوی افزود: اگر مسئولان در مسیر عدالت، صداقت و امانتداری حرکت کنند، اعتماد عمومی تقویت شده و پایههای نظام مستحکمتر خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری عملی از آموزههای مختومقلی گفت: نباید بزرگداشت این شاعر بزرگ به برگزاری مراسم سالانه محدود شود، بلکه باید مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و دینی آثار او در زندگی فردی و اجتماعی مردم جاری شود.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و همدلی مردم و مجاهدت نیروهای مسلح را از عوامل اصلی اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: تبعیت از رهنمودهای رهبری، عامل اصلی عبور موفق از چالشها و تثبیت دستاوردهای نظام است.
غراوی با قدردانی از تلاش مسئولان استان گلستان گفت: همدلی و همکاری مدیران استانی در کنار نقشآفرینی علما و نخبگان، زمینهساز تقویت وحدت و پیشرفت در این استان شده است و باید این مسیر با جدیت ادامه یابد.
