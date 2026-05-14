به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین در مراسم بزرگداشت سالگرد مختوم‌قلی فراغی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: مفاخر و مشاهیر، مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی ایران هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی هویت ایرانی در سطح جهان دارند.

وی با بیان اینکه مختوم‌قلی فراغی یکی از برجسته‌ترین مفاخر ایران‌زمین است، افزود: این شاعر و عارف نامدار توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان ملت‌های مختلف پیدا کند و به‌عنوان پلی فرهنگی، ارتباط میان مردم ایران و کشورهای منطقه به‌ویژه آسیای میانه را تقویت کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: مختوم‌قلی فراغی نه‌تنها در میان ترکمن‌ها بلکه در بین همه اقوام ایرانی از جایگاه والایی برخوردار است و نقش مهمی در تقویت همبستگی و همگرایی فرهنگی ایفا کرده است.

گلچین با اشاره به اهمیت انتقال مفاهیم این شاعر به نسل‌های جدید اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت جوانان هستیم تا بتوانیم اندیشه‌ها و اشعار مختوم‌قلی را به شکلی نوین و اثرگذار به جهان معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره «سرزمین و دشت» با محوریت فرهنگ، هنر و اندیشه‌های مختوم‌قلی فراغی انجام شده است تا زمینه تولید آثار فرهنگی و هنری در این حوزه فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از هنرمندان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی خواست با مشارکت در این رویداد، به ترویج مفاهیم اخلاقی، عرفانی و انسانی این شاعر بزرگ کمک کنند.

گلچین با قدردانی از همراهی مسئولان و برگزارکنندگان این مراسم گفت: تلاش می‌شود برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مختوم‌قلی فراغی به‌صورت مستمر در طول سال ادامه یابد تا این میراث گران‌بها بیش از پیش در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.