به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعداز ظهر امروز پنجشنبه در نشست شورای مشارکت‌های سازمان بهزیستی در شهرستان ساوجبلاغ، که با حضور سید جواد حسینی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در سالن شهدای دولت فرمانداری ساوجبلاغ برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، با بیان اینکه مدیون خون پاک شهدا هستیم، گفت: امروز ایران اسلامی در افکار جهانی به عنوان یک ابرقدرت مطرح شده است. این اقتدار مرهون ایثارگری‌های شهدا و رهبری امیرالمؤمنین (ع) است.

لزوم تصویب حاکمیت ایران بر تنگه هرمز

وی افزود: تنگه هرمز متعلق به ایران اسلامی است و مدیریت جدید آن در مجلس آماده تصویب است. به فضل الهی در اولین جلسه صحن علنی، مصوبه مربوط به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون ژنو و جامائیکا، به تصویب خواهد رسید.

این نماینده مجلس با اشاره به گلایه‌مندی برخی شهرستان‌ها از عدم حضور مدیران استانی، خواستار توجه ویژه به شهرستان‌های تابعه از جمله طالقان، نظرآباد و چهارباغ شد و گفت که برای رفع این دغدغه، جلسه‌ای در سطح استان برگزار خواهد کرد.

حدادی مهمترین درخواست‌های مردمی مراجعه‌کننده به دفاتر خود را برشمرد و بر ضرورت توجه به موارد زیر تأکید کرد: کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند، بیمه رایگان اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی، تخصیص کمک هزینه درمان به ویژه برای بیماران صعب‌العلاج، تحقیق و تفحص از شرکت شستا به دلیل عدم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای وابسته در استان، و پرداخت حق پرستاری بیماران ضایعه نخاعی همراه با تأمین ویلچر و تجهیزات توانبخشی.

وی با اشاره به مراجعات زیاد مردم برای دریافت کمک هزینه مسکن و تسهیلات اشتغال، خواستار پرداخت حق بیمه کارفرمایی برای جبران ناتوانی معلولان و اجرای قانون جذب مددجویان در دستگاه‌های اجرایی شد.

حمایت از خانواده‌های دارای معلول و چندقلوها

نماینده غرب استان البرز همچنین بر حمایت از خانواده‌های دارای دو معلول، پرداخت کمک هزینه ازدواج مددجویان و معلولان و نیز حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو و بیشتر تأکید کرد.

حدادی در پایان خواستار برقراری پرونده‌های نوبتی در مراکز مثبت زندگی، صدور مجوز مراکز جدید، ایجاد شهرک سلامت و دهکده سالمندان در شهرستان ساوجبلاغ شد.

وی با اشاره به افزایش ۱۲۰ هزار نفری جمعیت استان البرز، بر ارتقای سطح خدمات در شهر جدید مهستان تأکید کرد.