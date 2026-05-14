به گزارش خبرنگار مهر،احمدرضا کنعانی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه تعامل سازنده بین مسئولان و مردم نقش مهمی در ایجاد آرامش اجتماعی دارد، اظهار کرد: جزیره خارگ سالهاست با فرهنگ همزیستی و احترام متقابل شناخته میشود و حفظ این سرمایه اجتماعی وظیفه همه ما است.
وی با اشاره به تلاشهای مجموعه بخشداری و دستگاههای اجرایی در رسیدگی به مطالبات شهروندان افزود: حضور میدانی مسئولان، شنیدن دغدغههای مردم و پیگیری مسائل آنان باعث تقویت اعتماد عمومی و افزایش همگرایی در جزیره میشود.
کنعانی تأکید کرد: جامعه اهل سنت خارگ همواره در مسیر توسعه و همکاری با مسئولان گام برداشته و آماده مشارکت در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و عمرانی است. توجه به این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در پیشرفت خارگ داشته باشد.
امام جمعه اهل سنت خارگ با قدردانی از نگاه وحدتمحور بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: فضای همدلی موجود در جزیره باید با تعامل بیشتر نهادهای اجرایی حفظ شود تا زمینه برای آرامش، پیشرفت و توسعه همهجانبه فراهمتر گردد.
