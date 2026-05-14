محمود قماطی: ایران قدرت کلیدی در منطقه و کشوری بزرگ در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمود قماطی» معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله تأکید کرد: ما مطلقاً هیچ امیدی به نتیجه خوب مذاکرات بین لبنان و رژیم صهیونیستی نداریم. ما آنچه اتفاق می‌افتد را نه مذاکره، بلکه احضاریه آمریکا برای جلب دولت لبنان می‌دانیم.

معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله در مصاحبه با المیادین افزود: ما در مقاومت هیچ توجهی به این مذاکرات نداریم و این مذاکرات به چیزی که حاکمیت لبنان را حفظ کند، منجر نخواهد شد. ما درباره سلاح‌های مقاومت مذاکره نخواهیم کرد.

قماطی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم طرح های پیشنهادی آمریکا و اسرائیل را بپذیریم. آنچه مقامات لبنان در حال حاضر انجام می‌دهند منجر به فتنه داخلی لبنان خواهد شد و اوضاع در داخل کشور پایدار نخواهد بود. ما از ریاکاری و دروغ‌های آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی و همچنین طرف های لبنانی خسته شده‌ایم. وقت آن رسیده که از این سستی و سرسپردگی به آمریکا بیدار شویم.

این مقام ارشد حزب الله خاطرنشان کرد: آنچه اکنون دشمن را می‌ترساند، مسئله تلفات انسانی است و در عملیات جنگی سعی می‌کند سربازان خود را نجات دهد. دشمن از عملیات مقاومت در جنوب به شدت رنج می‌برد و درد زیادی می‌کشد و این بر معادله پیش رو تأثیر خواهد گذاشت.

قماطی با تأکید بر اینکه ما حضور دشمن را در سرزمین خود نمی‌پذیریم و جامعه ما قوی، مقاوم و استوار است، افزود: کسی گمان نکند که صبر مقاومت نشانه ضعف است، بلکه ما برای جلوگیری از فتنه صبر می‌کنیم، اما این به معنای پذیرش آنچه مسئولان انجام می‌دهند نیست. اکنون میدان حرف نخست را می زند و ما کسانی هستیم که معادلات را رقم می‌زنیم.

وی همچنین گفت که در حال حاضر نبیه بری رئیس مجلس لبنان تنها ستون و از ارکان مستحکم حکومت است که از تجربه و خرد کافی برخوردار است.

معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله در بخش دیگری از گفتگو با المیادین اظهار داشت: ایران یک قدرت کلیدی منطقه‌ای است که به کشوری بزرگ در منطقه و جهان تبدیل شده است که همه بر این اساس با آن تعامل می‌کنند ولی دولت لبنان راه دیگری در پیش گرفته است.

قماطی خاطرنشان کرد: دولت لبنان در حال حاضر نماینده هیچ‌کسی نیست و این در حالی است که ما تقریباً نیمی از عمر لبنان را مقاومت کرده‌ایم. مذاکرات تاکنون چه دستاوردی داشته است؟ آنها حتی نتوانسته‌اند به آتش‌بس دست یابند.

وی هشدار داد: پروژه رژیم اشغالگر راهبردی است و هدف آن اشغال جنوب تا رودخانه لیتانی در مرحله نخست و سپس بلعیدن تمام لبنان است. ولی ما اجازه نخواهیم داد که این دشمن در سرزمین ما مستقر شود و در آن باقی بماند.

معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله همچنین گفت: لبنان هیچ کارتی برای بازی جز مقاومت ندارد و ما روی کارت‌هایی که ایران برای توقف تجاوز در دست دارد، امیدواریم. تا زمانی که اشغالگری، تجاوز و اسیران در بند دشمن اسرائیلی وجود دارند، مقاومت متوقف نخواهد شد.