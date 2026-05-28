خروج یک بره میش از چرخه طبیعت به خاطر نیت خیر چوپان

به گزارش خبرنگار مهر،نقی میرزاکریمی،صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از انتقال ناآگاهانه یک بره میش وحشی تازه متولد شده توسط یک چوپان خیرخواه خبر داد و بر لزوم توجیه عشایر و دامداران برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد.

میرزاکریمی اظهار داشت: در هفته جاری، یکی از چوپانان مراتع حوزه پاسگاه محیط‌بانی «ضامن آهو» دماوند، یک بره میش تازه متولد شده را مشاهده و با نیت خیرخواهانه آن را از طبیعت جدا و به محیط‌بانان تحویل می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه به دلیل فاصله زمانی ایجاد شده، تلاش محیط‌بانان برای یافتن مادر و بازگرداندن نوزاد به طبیعت بی‌نتیجه ماند و این بره وحشی هم‌اکنون در پاسگاه تحت مراقبت و نگهداری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با هشدار به مردم و دامداران، تصریح کرد: بارها از طریق رسانه‌ها اعلام شده است که در طبیعت به نوزاد حیات وحش دست نزنید و آنها را جابه‌جا نکنید، چراکه با گرفتن بوی انسان، احتمال پذیرش مجدد نوزاد توسط مادر کاهش می‌یابد و آن نوزاد برای همیشه از چرخه طبیعت خارج می‌شود.

میرزاکریمی در پایان خواستار همکاری عشایر و دامداران شد و گفت: از آنان انتظار داریم چوپانان خود را نسبت به عدم نزدیک شدن به حیات وحش و احترام به زندگی طبیعی آنها توجیه کنند.