  1. استانها
  2. تهران
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۴

خروج یک بره میش از چرخه طبیعت به خاطر نیت خیر چوپان

خروج یک بره میش از چرخه طبیعت به خاطر نیت خیر چوپان

دماوند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند از انتقال ناآگاهانه یک بره میش وحشی تازه متولد شده توسط یک چوپان خیرخواه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،نقی میرزاکریمی،صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از انتقال ناآگاهانه یک بره میش وحشی تازه متولد شده توسط یک چوپان خیرخواه خبر داد و بر لزوم توجیه عشایر و دامداران برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد.

میرزاکریمی اظهار داشت: در هفته جاری، یکی از چوپانان مراتع حوزه پاسگاه محیط‌بانی «ضامن آهو» دماوند، یک بره میش تازه متولد شده را مشاهده و با نیت خیرخواهانه آن را از طبیعت جدا و به محیط‌بانان تحویل می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه به دلیل فاصله زمانی ایجاد شده، تلاش محیط‌بانان برای یافتن مادر و بازگرداندن نوزاد به طبیعت بی‌نتیجه ماند و این بره وحشی هم‌اکنون در پاسگاه تحت مراقبت و نگهداری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با هشدار به مردم و دامداران، تصریح کرد: بارها از طریق رسانه‌ها اعلام شده است که در طبیعت به نوزاد حیات وحش دست نزنید و آنها را جابه‌جا نکنید، چراکه با گرفتن بوی انسان، احتمال پذیرش مجدد نوزاد توسط مادر کاهش می‌یابد و آن نوزاد برای همیشه از چرخه طبیعت خارج می‌شود.

میرزاکریمی در پایان خواستار همکاری عشایر و دامداران شد و گفت: از آنان انتظار داریم چوپانان خود را نسبت به عدم نزدیک شدن به حیات وحش و احترام به زندگی طبیعی آنها توجیه کنند.

کد مطلب 6843017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      الهی بهش شیر بدین همینطوری با ببیی معمولی جفتش کنین بعدا با هم آزادشون کنین تو طبیعت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها