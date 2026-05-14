برگزاری اردوی گروه پزشکان و پرستاران اصفهان در استان چهارمحال وبختیاری

علی میرزایی مدیر گروه جهادی یاوران سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک گروه ۵۰ نفره متشکل از پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران، کادر تزریقات و پانسمان، مهندسی و تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی، کاربر کنترل و پایش سلامت بیمار، مسئول اداری و مسئول ضدعفونی تجهیزات، داروخانه، تیم پشتیبانی و اجرایی در گروه جهادی یاوران سلامت اصفهان خدمت می‌کنند.

وی ابراز کرد: خدمات گروه جهادی با پذیرش پزشک عمومی، متخصص قلب و اعصاب و روان، جراحی سرپایی و عمومی، طب ایرانی اسلامی، زنان و مامایی ارائه می‌شود.

مدیر گروه جهادی یاوران سلامت تصریح کرد: خدمات این گروه جهادی، جمعیت ۱۰ روستا از توابع در شَلَمزار مرکز شهرستان کیار را در روزهای ۲۵ و۲۶ اردیبهشت پوشش می‌دهد.

به گفته وی، اردوی چهارمحال و بختیاری پنجمین اردوی مستقل پزشکی یاوران سلامت در این استان است.

میرزایی ضمن قدردانی از هم افزایی نیروهای انتظامی و کلانتری شهرستان کیار و شلمزار گفت: هماهنگی لازم با کمیته امداد و اداره بهزیستی نیز برای اطلاع رسانی و پوشش افراد محروم در این اردوی جهادی و ارائه خدمات پزشکی به جمعیت هدف انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: اردوهای جهادی گروه یاوران سلامت تا کنون در رودشت از توابع شهرستان لردگان، شهر کاج از توابع شهرستان اردل، دهستان مشایخ از روستای دورک تا معدن و دهستان مشایخ روستای گل سفید و جوزستان برگزار شده است.