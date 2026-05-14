ابراز بدبینی درباره دور سوم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه سعودی الحدث در آمریکا گفت که فضای حاکم بر دور سوم مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که در واشنگتن در حال برگزاری است، خوشبینانه نیست.

خبرنگار الحدث با اشاره به این موضوع افزود که هیچ نشانه ای مبنی بر ایجاد تحول جدی در دور سوم مذاکرات دولت لبنان و اسرائیل وجود ندارد.

وی تأکید کرد که دولت لبنان در پرونده های امنیتی گزینه های زیادی در اختیار ندارد تا آن را در مذاکرات مطرح کند و پیام هیئت مذاکره کننده بیروت فقط این بوده هر گونه آتش بس زمینه را بری تقویت نقش دولت و ارتش فراهم می کند.

منابع آگاه از روند مذاکرات به شبکه «العربیه» هم اطلاع دادند که اسرائیل به هیئت مذاکره‌کننده لبنانی اعلام خواهد کرد به آتش‌بس کامل متعهد نخواهد شد و دولت اسرائیل همچنان راهبرد «از میان برداشتن خطر و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه امنیت خود و ساکنان شمال» را دنبال می‌کند.

منابع آگاه از مواضع هیئت‌های مذاکره‌کننده همچنین به العربیه گفتند که آمریکا با وجود درخواست‌های پیشین دونالد ترامپ برای برقراری آتش‌بس، با موضع اسرائیل موافق است و دولت ترامپ از هیئت اسرائیلی یا دولت اسرائیل نخواهد خواست آتش‌بس کامل را بپذیرد.

منابع مذکور افزودند تنها اقدامی که اسرائیل ممکن است در شرایط کنونی انجام دهد، کاهش سطح عملیات نظامی در مناطق دور از خط رود لیتانی و خودداری از حملات در شمال منطقه بقاع یا پایتخت لبنان است. به‌گفته این منابع، برقراری آتش‌بس کامل «دشوار و نامشخص» خواهد بود.

رسانه های رژیم صهیونیستی عصر امروز پنج شنبه از آغاز دور سوم گفتگوی هیئت های مذاکره کننده دولت لبنان و اسرائیل در پایتخت آمریکا خبر دادند.

این مذاکرات در حالی برگزار می شود که نمایندگان فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان ضمن مخالفت با مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی تأکید می کنند که این مذاکرات هیچ نتیجه ای برای لبنان ندارد و حتی ممکن است باعث فتنه و جنگ داخلی شود.