۴۰ حادثه ناشی از بارندگی و تندباد در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم امیر حسامی اظهار کرد: سقوط درخت بر روی دیوار و درب منازل (۱۵ مورد)، سقوط درخت روی خودرو (۹ مورد)، رفع خطر از درختان شکسته و در معرض سقوط (۹ مورد) و همچنین ۴ مورد رفع خطر اجسام معلق شده از ساختمانها از جمله نما و سایر اجزا از مهمترین مأموریتهای امروز آتشنشانان بوده است.
مدیرعامل آتشنشانی مشهد افزود: آتشنشانان همچنین ۳ مورد عملیات تثبیت و فیکس کردن داربستهای آزاد شده در برابر باد را نیز انجام دادهاند.
وی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ گونه مصدوم یا فوتی در عملیاتهای انجامشده گزارش نشده است.
حسامی تأکید کرد: گزارش تکمیلی از خسارات و جزئیات عملیاتها پس از رفع کامل شرایط جوی و گذر موج ناپایدار اعلام خواهد شد.
