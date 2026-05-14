  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

۴۰ حادثه ناشی از بارندگی و تندباد در مشهد

۴۰ حادثه ناشی از بارندگی و تندباد در مشهد

مشهد- مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد، از ثبت ۹۸ مورد عملیات خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۰ مورد به‌طور مستقیم مرتبط با بارندگی و تندباد بوده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم امیر حسامی اظهار کرد: سقوط درخت بر روی دیوار و درب منازل (۱۵ مورد)، سقوط درخت روی خودرو (۹ مورد)، رفع خطر از درختان شکسته و در معرض سقوط (۹ مورد) و همچنین ۴ مورد رفع خطر اجسام معلق شده از ساختمان‌ها از جمله نما و سایر اجزا از مهم‌ترین مأموریت‌های امروز آتش‌نشانان بوده است.

مدیرعامل آتشنشانی مشهد افزود: آتشنشانان همچنین ۳ مورد عملیات تثبیت و فیکس کردن داربست‌های آزاد شده در برابر باد را نیز انجام داده‌اند.

وی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ گونه مصدوم یا فوتی در عملیات‌های انجام‌شده گزارش نشده است.

حسامی تأکید کرد: گزارش تکمیلی از خسارات و جزئیات عملیات‌ها پس از رفع کامل شرایط جوی و گذر موج ناپایدار اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6830093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه