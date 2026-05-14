۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

شکستگی و سقوط ۳۵ اصله نهال و درخت در مشهد

مشهد- معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد از شکستگی و سقوط ۳۵ اصله نهال، درخت و سرشاخه همزمان با ورزش باد شدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوبی اظهار کرد: با توجه به گزارش هواشناسی از ظهر امروز پنجشنبه، تمامی ادارات فضای سبز مناطق ۱۳گانه، سازمان پارک‌ها، پیمانکاران و باغبانان حوزه نگهداری فضای سبز سطح شهر مشهد در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز، گزارش‌های رسیده حاکی از سقوط ۳۵ اصله نهال و سرشاخه در سطح مناطق مختلف شهر است که بیشترین میزان خسارت مربوط به مناطق ۳، ۴ و ۱۲ است که عمدتاً در معابر فرعی قرار داشتند.

وی بیان کرد: بیشتر خسارات در قالب شکستگی شاخه‌ها بوده است، در این خصوص، همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات جمع‌آوری را انجام دادند.

یعقوبی گفت: همزمان با شروع ورزش باد و بارندگی، ۴۰ مورد گزارش مرتبط با این موضوع شامل سقوط درخت، رفع خطر اجسام معلق از ساختمان مانند نما و ... به آتش نشانی اعلام شده که بلافاصله واحدهای آتش‌نشانی به محل اعزام و اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی محیط و رفع خسارت انجام شده است و خوشبختانه مصدوم و فوتی در این خصوص نداشتیم.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: همچنین با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر بارش‌های رگباری ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی خدمات شهری شامل تانکر، خودمکش، بالابر و ... همراه با نیروهای خدمات شهری آماده‌باش بودند، موارد آبگرفتگی در سطح شهر گزارش نشده است.

کد مطلب 6830091

