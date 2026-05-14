رعد و برق شدید و بارش باران در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری خواه اظهار کرد: تا دوشنبه هفته آینده گاهی افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و در نواحی مستعد بارش تگرگ در سطح استان رخ خواهد داد.
غیوری خواه افزود: پیشبینی میشود که بیشترین حجم بارشها طی امروز، پنجشنبه، و بهویژه در نیمه شمالی استان حادث گردد و با توجه به ماهیت رگباری بارشها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: طی این مدت، افزایش سرعت وزش باد بهویژه در نواحی شرقی و جنوبی استان نیز رخ خواهد داد که این وضعیت، بهخصوص در روز یکشنبه، با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت همراه خواهد بود.
به گفته وی، روند افزایش دمای هوا تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت که در این خصوص هشدارهای هواشناسی سطح زرد و نارنجی به ترتیب در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه صادر گردیده است.
غیوری خواه با اشاره به هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی گفت: این پیشبینیها با تأکید بر مفاد هشدار سطح زرد شماره ۱۰ مورخ ۲۲ اردیبهشت و هشدار سطح نارنجی شماره ۱۴ مورخ ۲۳ اردیبهشت اعلام شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: کمترین دمای ثبتشده طی شبانهروز گذشته در فریمان با ۱۱ درجه بالای صفر و بیشترین دما در سرخس با ۳۶ درجه گزارش شده است. دمای هوای مشهد نیز بین ۱۷ تا ۳۳ درجه در نوسان بوده و پیشبینی میشود امروز در گرمترین ساعات به ۳۳ درجه و امشب در سردترین ساعات به ۱۸ درجه برسد.
