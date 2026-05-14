کشف ۳ انبار بزرگ احتکار کالا در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنی با اشاره به مقابله با احتکار کالا در فارس گفت: در پی رصد هوشمند بازار، دریافت گزارش‌های مردمی و انجام بازرسی‌های هدفمند، متخلفان این پرونده‌ها شناسایی و برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده طی فروردین‌ماه ۱۴۰۵، ۳ انبار بزرگ که اقدام به احتکار کالاهای اساسی شامل لوبیا چیتی و قرمز، انواع تایر خودرو و شمش آهن کرده بودند، شناسایی شد.

معاون بازرسی صمت فارس افزود: این شناسایی در نتیجه دریافت گزارش‌های مردمی، رصد و پایش هوشمند بازار با استفاده از سامانه‌های در اختیار و همچنین بازرسی‌های هدفمند صورت گرفت.

حسنی با بیان اینکه حجم تخلفات کشف‌شده قابل توجه بوده است، تصریح کرد: در این بازرسی‌ها ۱۰۷ هزار کیلوگرم انواع لوبیا چیتی و قرمز، ۲۰۵ هزار کیلوگرم شمش آهن و یک‌هزار و ۷۰۰ حلقه لاستیک سواری کشف شد که ارزش ریالی آن بالغ بر ۴۳۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندکان صمت فارس ادامه داد: این کالاها به‌عنوان احتکار، جهت رسیدگی قانونی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

حسنی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با هرگونه اقدام سودجویانه که موجب اخلال در نظم بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی لازم صورت گیرد.