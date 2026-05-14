  1. استانها
  2. فارس
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

کشف ۳ انبار بزرگ احتکار کالا در فارس

کشف ۳ انبار بزرگ احتکار کالا در فارس

شیراز- معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندکان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از شناسایی و کشف ۳ انبار بزرگ احتکار کالا در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنی با اشاره به مقابله با احتکار کالا در فارس گفت: در پی رصد هوشمند بازار، دریافت گزارش‌های مردمی و انجام بازرسی‌های هدفمند، متخلفان این پرونده‌ها شناسایی و برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده طی فروردین‌ماه ۱۴۰۵، ۳ انبار بزرگ که اقدام به احتکار کالاهای اساسی شامل لوبیا چیتی و قرمز، انواع تایر خودرو و شمش آهن کرده بودند، شناسایی شد.

معاون بازرسی صمت فارس افزود: این شناسایی در نتیجه دریافت گزارش‌های مردمی، رصد و پایش هوشمند بازار با استفاده از سامانه‌های در اختیار و همچنین بازرسی‌های هدفمند صورت گرفت.

حسنی با بیان اینکه حجم تخلفات کشف‌شده قابل توجه بوده است، تصریح کرد: در این بازرسی‌ها ۱۰۷ هزار کیلوگرم انواع لوبیا چیتی و قرمز، ۲۰۵ هزار کیلوگرم شمش آهن و یک‌هزار و ۷۰۰ حلقه لاستیک سواری کشف شد که ارزش ریالی آن بالغ بر ۴۳۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندکان صمت فارس ادامه داد: این کالاها به‌عنوان احتکار، جهت رسیدگی قانونی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

حسنی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با هرگونه اقدام سودجویانه که موجب اخلال در نظم بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی لازم صورت گیرد.

کد مطلب 6830105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه