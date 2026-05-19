کشف انبار ۱۰ هزار لیتر روغن‌ موتور احتکار شده در فسا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ لطف‌الله محمدی با اشاره به کشف روغن موتور احتکارشده در شهرستان فسا گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر احتکار روغن خودرو توسط فردی سودجو در یکی از محلات شهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس با حضور نماینده اداره صنعت و معدن، از انبار بازرسی و مقدار ۱۰ هزار لیتر روغن موتور خودرو احتکار شده، در بطری و ظروف با حجم های مختلف را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فسا با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: اقلام احتکار شده برای تعیین تکلیف تحویل اداره صنعت و معدن شد و یک نفر نیز در این رابطه به مرجع قضایی معرفی شد.