کشف بیش از ۳۵۰ تن کود شیمیایی در نزدیکی بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده اظهار کرد: در جریان گشت‌های مشترک و نظارتی این یگان‌ها، ۳۵۱ تن کود دی‌آمونیوم فسفات در یکی از انبارهای واقع در محدوده جاده اسکله شهید رجایی کشف شده است.

به گفته بشیرزاده، این اقدام در راستای مقابله با هرگونه تلاش برای ایجاد بحران در بازار نهاده‌های کشاورزی و جلوگیری از افزایش بی‌جهت قیمت‌ها صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: نهاده‌های کشاورزی از کالاهای استراتژیک محسوب می‌شوند و هرگونه دست‌کاری در عرضه یا احتکار آن‌ها، آسیب مستقیم به تولیدکنندگان و امنیت غذایی استان وارد می‌کند.