به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دانش‌فر در اجلاس مدیران، معاونان و مشاوران اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر نقش کلیدی مدیران مدارس در ارتقای نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: در فرآیند انتخاب مدیران مدارس باید دقت و حساسیت ویژه‌ای به خرج داد. توانمندسازی مدیران، یادگیری شخصی‌سازی‌شده، بهبود مهارت‌های مدیریتی، ارتقای منابع آموزشی، افزایش مشارکت معلمان و اولیا و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب مدیران آینده‌نگر و تحول‌آفرین است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای انتخاب مدیران پیش از آغاز سال تحصیلی جدید گفت: انتخاب مدیر صرفاً برای رفع خلأ مدیریتی مدرسه نیست؛ باید دید آیا قرار است مدرسه‌ای پویا، خلاق و متحول شکل بگیرد یا خیر.

دانش‌فر ادامه داد: اگر مدرسه‌ای پویا و اثرگذار می‌خواهیم، باید مدیرانی انتخاب شوند که توانایی اقناع معلمان، دانش‌آموزان و والدین را داشته باشند، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مدیر موفق، قدرت تعامل و اقناع‌سازی است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح چالش‌ها بیان کرد: مدیران مدارس باید قدرت مهار و مدیریت مسائل را داشته باشند، نه اینکه صرفاً صورت مسئله را پاک کنند، مدیری موفق است که بتواند مقاومت‌ها را مدیریت و مشکلات را به‌درستی حل کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در ادامه با اشاره به ویژگی‌های مدیران کارآمد اظهار کرد: مدیر باید توانایی شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌ها را داشته باشد و علاوه بر ارزیابی وضعیت مدرسه، عملکرد و بازدهی خود را نیز مورد بررسی قرار دهد. مدیری موفق است که قدرت اصلاح و بازنگری در عملکرد خود را داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: مدرسه‌ای که نتواند مدیر تراز و شایسته انتخاب کند، به‌طور طبیعی با مشکلات متعدد مواجه خواهد شد. انتخاب مدیر توانمند، زمینه‌ساز حضور معلمان موفق، دانش‌آموزان پویا و کاهش چالش‌ها با اولیاست.



دانش‌فر افزود: آموزش مدیران، تقویت مهارت‌های تفکر، توجه به فرآیندها، نیازسنجی و کیفیت‌محوری از موضوعات اساسی نظام آموزشی است که در این میان، مشارکت صادقانه معلمان و دانش‌آموزان جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی در پایان با تأکید دوباره بر اهمیت انتخاب مدیران مدارس، حتی در مدارس چندپایه، تصریح کرد: مدیران دانش‌محور، فرآیندگرا، تحول‌آفرین و آینده‌نگر می‌توانند آموزش و پرورش را متحول کنند. هرگاه مدیر مدرسه وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، بخش زیادی از مسائل مجموعه آموزش و پرورش نیز سامان خواهد یافت.

