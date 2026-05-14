۴۸ شرکت دانش بنیان در کاشان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی شامگاه پنج شنبه در نشست با تیم تخصصی دیپلماسی و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان و مرکز دیپلماسی جوانان کشور، با تأکید بر نقش جوانان، نخبگان و تشکلهای مردمی در پیشرفت شهرستان کاشان اظهار کرد: امروز خلاقیت، نوآوری و میدان دادن به مردم، مهمترین راه عبور از مشکلات و تحقق توسعه پایدار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده اجتماعی و انسانی کاشان ابراز کرد: شهرستان کاشان با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر، هفت شهر و ۵۸ روستا، از ظرفیت کمنظیری در مشارکتهای اجتماعی برخوردار است و امروز بیش از ۲۰ سمن جوانان و ۱۸۰ تشکل دارای مجوز در حوزههای مختلف از فرمانداری در این شهرستان فعالیت میکنند.
فرماندار کاشان تصریح کرد : حضور گسترده مردم در فعالیتهای اجتماعی، مذهبی و فرهنگی از ویژگیهای برجسته کاشان است؛ بهگونهای که این شهرستان دارای حدود هزار هیئت مذهبی فعال بوده و خیرین آن نیز در سطح کشور شاخص هستند. تنها در حوزه خیرین مدرسهساز، پروژههایی با ارزشی بالغ بر شش همت در دست اجراست.
وی با اشاره به ظرفیت علمی و فناورانه شهرستان خاطرنشان کرد: وجود ۴۸ شرکت دانشبنیان و بیش از ۱۰۰ شرکت نوآور و فناور نشاندهنده نخبهپروری و توان بالای نیروی انسانی در کاشان است و معتقدیم آینده کشور با اتکا به همین خلاقیتها و ایدههای نوآورانه ساخته خواهد شد.
راعژ با تأکید بر استفاده از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد در تصمیمسازیها گفت: تلاش کردهایم نمایندگان سمنها و فعالان اجتماعی در جلسات و کارگروههای مهم شهرستان از جمله حوزه اشتغال، ساماندهی امور جوانان، جمعیت و کارآفرینی حضور داشته باشند تا تصمیمها با مشارکت مردم و جوانان اتخاذ شود.
وی ادامه داد: حمایت از سرمایهگذاران، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از سیاستهای جدی مدیریت شهرستان بوده و همین موضوع موجب رونق سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و صنایع بومی شده است.
فرماندار کاشان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی منطقه اشاره کرد و گفت: شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل حدود ۷۰ درصد فرش ماشینی کشور را تولید میکنند و جوانان نخبه و شرکتهای دانشبنیان توانستهاند بسیاری از نیازهای صنعتی این حوزه را در شرایط تحریم مرتفع نمایند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینالمللی کاشان افزود: امروز زمینههای همکاری گستردهای با کشور عراق در حوزههای علمی، اقتصادی و سرمایهگذاری وجود دارد و حضور سه هزار دانشجوی عراقی در دانشگاههای کاشان، نشاندهنده ظرفیت بالای تعاملات بینالمللی این شهرستان است.
راعی همچنین بر اهمیت ورزش و فعالیتهای فرهنگی در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: ۴۶ هیئت ورزشی فعال در شهرستان فعالیت دارند و توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از جوانان میتواند نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و کنترل آسیبها ایفا کند.
وی در پایان با اشاره به برخی مطالبات ورزشی شهرستان از وزارت ورزش و جوانان، خواستار توجه جدیتر به زیرساختهای ورزشی کاشان از جمله تکمیل و بهسازی پیست تارتان مجموعههای ورزشی شد.
