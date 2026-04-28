به گزارش خبرنگار مهر، مأموران امنیت اقتصادی این منطقه در فروردین‌ماه سال جاری موفق به کشف ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک هزار درصد افزایش داشته است.

سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، با اعلام این خبر گفت: در این عملیات‌ها ۱۱۱ پرونده کالای قاچاق تشکیل شده است که از رشد ۷۳ درصدی حکایت دارد.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، در جریان این طرح‌ها ۱۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۲۷۰ تن کالای اساسی احتکارشده و بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شده است. همچنین ۱۱۲ متهم در این رابطه دستگیر و ۳۴ دستگاه خودروی موسوم به «شوتی» توقیف شده است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به آنچه «شرایط جنگی» خواند، تأکید کرد که پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی دستگاه قضائی هرگونه قاچاق، احتکار کالاهای اساسی و اخلال در نظام اقتصادی را به‌شدت سرکوب خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست تا گزارش‌های خود در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.