ایران با اقتدار نظامی و اتحاد مردم در جنگ ترکیبی ۶۰ کشور سربلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم ولایت‌مدار مشگین‌شهر اظهار کرد: ایران امروز کانون توجه تمام آزاد اندیشان جهان است و دشمن با به کارگیری رسانه‌ای بیش از ۶۰ کشور و تجهیز تمام امکانات، عملیات اطلاعاتی وسیعی را برای تأثیرگذاری بر فضای ذهنی و روانی نظام اسلامی طراحی کرده بود.

وی با اشاره به پیشینه ۷ هزار ساله تمدن در ایران افزود: تمام حربه دشمن این بود که ایران را کشوری شکست‌خورده و ضعیف جلوه دهد، اما زهی خیال باطل. بعد از ۴۷ سال نتوانستند به هدف برسند، زیرا ایران با نیروی آگاه و مؤلفه‌های نظام جمهوری، نقش راهبری شایسته امام انقلاب و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری را برای تمام دنیا اثبات کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل اشاره به جنگ شناختی و ترکیبی بیش از ۶۰ کشور علیه ایران کرد و افزود: دشمن با تمام تجهیزات رسانه‌ای خود تلاش کرد ایران را کشوری تجزیه‌شده و ضعیف نشان دهد، اما پس از ۴۷ سال نقشه‌هایش نقش بر آب شد و نتوانست یک سانتی‌متر از خاک کشور را تصرف کند.

امامی تصریح کرد: در سایه رهبری شایسته، این ملت در تمام جنگ‌های ترکیبی و شناختی سربلند بیرون آمده است.

وی افزود: مؤلفه اصلی قدرت، اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران است که با تدبیر امامین انقلاب محقق شد و ما با هماهنگی تمام نیروهای مصلح در کنار مردم هستیم و شجاعت این نیروها مثال‌زدنی است.

امامی با بیان اینکه تمام نقشه‌های دشمن برای خدشه به تمامیت ارضی ایران نقش بر آب شد، خاطرنشان کرد: دشمن نه تنها نتوانست یک سانتی‌متر از خاک ما را تصرف کند، بلکه خود دچار پریشانی و ضعف در اردوگاهش شد.

وی اقتدار در میدان نبرد و دیپلماسی را گامی دیگر در عرصه رویارویی دانست و تأکید کرد: هر تصمیمی که مورد تأیید مقام رهبری باشد، مورد تأیید ملت ایران است و مهم‌ترین مؤلفه قدرت و برگ برنده در جای‌جای ایران، اتحاد، شور و انسجام مردم در میادین مختلف است و رمز پیروزی و رمز موفقیت همدلی است.