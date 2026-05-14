به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی هفتاد و پنجمین شب حضور حماسی مردم در میدان امام شهر گرمسار با تاکید به اینکه این اجتماعات فاصله بین مسئولان و مردم را کاهش داده است، ادامه داد: مشکلات مردم بدون واسطه با مدیران مطرح و در بسیاری موارد حل شدند.

وی به استمرار حضور مدیران دستگاه ها و نهادها در این اجتماعات تاکید کرد و اضافه کرد: با برگزاری میز خدمت زمینه ارتباط مستقیم و بدون واسطه مردم و مسئولان فراهم شده است.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه از آغاز جنگ تا کنون دو جلسه در هر هفته نشست تنظیم بازار برگزار شده است، توضیح داد: هدف این نشست ها بررسی وضعیت بازار و تامین نیازهای مردم بوده است.

همتی به رصد نیازهای مردم در بازار به صورت مستمر تاکید داشت و ادامه داد: طبق ارزیابی های انجام گرفته نیازهای اساسی مردم برای ماه ها تامین شده است.

وی با تاکید به اینکه هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم دیده نمی شود، افزود: دستگاه های نظارتی با پایش بازار با هر گونه اخلال در نظام اقتصادی مقابله خواهند کرد تا ثبات آرامش در بازار باقی بماند.