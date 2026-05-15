ناشران از وزارت فرهنگ انتظار حمایت دارند

احمد عطایی در گفتوگو با خبرنگار مهر به مناسبت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب درباره تازهترین کتابهای انتشارات قدر ولایت گفت: از نمایشگاه کتاب سال گذشته تا امروز حدود ۳۰ عنوان اثر چاپ اول در حوزه کودک و نوجوان در انتشارات قدر ولایت منتشر شده است. حتی در دو ماه اخیر و همزمان با شرایط جنگ رمضان نیز چند عنوان کتاب کودک و نوجوان منتشر کردهایم، هرچند این آثار درباره جنگ تحمیلی نیستند.
مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت افزود: طبق آماری که خانه کتاب در اختیار ما قرار داده و مربوط به چهار سال اخیر، یعنی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است، در این مدت نزدیک به ۲۴۰ عنوان کتاب در این انتشارات منتشر شده است. از میان این آثار، حدود ۱۶۰ عنوان هماکنون برای عرضه موجود است که آنها را در نمایشگاه مجازی کتاب بارگذاری و ارائه خواهیم کرد.
عطایی با اشاره به شرایط جنگی، برگزاری نمایشگاه بهصورت مجازی را فرصتی مغتنم برشمرد و گفت: با توجه به اتفاقاتی که پیش آمد بهویژه برای ما که دفترمان در محدوده پاستور قرار دارد و این منطقه در دورهای منطقه قرمز محسوب میشد، حدود دو ماه ناچار به تعطیلی بودیم. اکنون که دو هفته است فعالیت خود را از سر گرفتهایم، برگزاری نمایشگاه کتاب بهصورت مجازی شاید بتواند تا حدی از نظر نقدینگی به ما کمک کند تا هم بدهیهای گذشته و هم هزینههای جدید را تأمین کنیم.
در شرایط فعلی برگزاری مجازی نمایشگاه میتواند مفید و قابل استفاده باشد
وی ادامه داد: البته امیدواریم نمایشگاه کتاب در فرصت مناسبی بهصورت حضوری نیز برگزار شود؛ برای مثال در هفته کتاب که معمولاً در آبانماه برگزار میشود. اما بهتر است شرایط بهگونهای نباشد که فعالیتها کاملاً متوقف شود و بگوییم باید تا اردیبهشت سال آینده صبر کنیم تا نمایشگاه حضوری برگزار شود. در مجموع، در شرایط فعلی برگزاری مجازی نمایشگاه میتواند مفید و قابل استفاده باشد.
مدیرمسئول مؤسسه قدر ولایت درباره فعالیتهای این مجموعه در فضای مجازی در دوران جنگ نیز گفت: بهدلیل محدودیتهای فنی، چندان موفق نشدیم فعالیت ویژهای در فضای مجازی انجام دهیم. البته تلاشهایی داشتیم و در سایت خودمان بخش فروش کتاب فعال بود و هست اما واقعیت این است که در این مدت اتفاق خاصی رقم نخورد. از یک سو دو ماه در محل کار حضور نداشتیم و اجازه فعالیت حضوری نداشتیم و از سوی دیگر حتی اکنون هم گاهی سیستمهای ارتباطی دچار اختلال میشود و همین مسئله باعث شده نتوانیم فعالیت درخور توجهی در بستر اینترنت داشته باشیم.
عطایی درباره انتقادهایی که نسبت به اطلاعرسانی برگزاری نمایشگاه کتاب مطرح میشود، اظهار کرد: به نظر من در شرایط فعلی این انتقاد چندان وارد نیست. بالاخره کشور در وضعیت جنگی قرار داشت و دارد و طبیعی است که مسئولان نمیتوانستند مانند شرایط عادی تصمیمگیری کنند، زیرا مشخص نبود این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا میکند. حدود ۴۰ روز درگیری مستقیم وجود داشت و در این مدت امکان تصمیمگیری قطعی نبود. بعد از آن هم بررسی درباره نحوه برگزاری نمایشگاه و تصمیمگیری درباره مجازی یا حضوری بودن آن نیازمند زمان بود. ما نیز مانند سایر ناشران از طریق اطلاعرسانی عمومی از برگزاری نمایشگاه مطلع شدیم و اطلاعرسانی ویژهای مانند ارسال پیامک برای مدیران نشر صورت نگرفت.
از دست دادن مخاطب کتاب، موضوعی جدی است
عطایی درباره مشکلات اقتصادی ناشران و توقعات آنها از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در هفته گذشته دو نامه به معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کردیم و در آنها تأکید کردیم همانطور که برای برخی اصناف آسیبدیده تدابیری در نظر گرفته میشود، لازم است حوزه نشر نیز در میان اصناف آسیبدیده دیده شود. آسیب فقط تخریب یک کارگاه یا محل کار نیست؛ گاهی تعطیلی یک یا دو ماهه و توقف فعالیت اقتصادی است و گاهی نیز از دست دادن مخاطب. به نظر من آسیب «از دست دادن مخاطب» حتی جدیتر است؛ زیرا وقتی مخاطب از چرخه مطالعه خارج شود، بازگرداندن او بسیار دشوار خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر سهم کتاب در سبد خانوارها بهشدت کاهش یافته است. بخشی از این مسئله به شرایط روانی جامعه برمیگردد و بخشی دیگر به افزایش قیمتها و هزینههای تولید. قیمت کاغذ بهشدت افزایش یافته و هزینه چاپخانه تقریباً دو و نیم برابر شده است. همچنین، هزینههای صحافی، طراحی گرافیک و سایر مراحل تولید کتاب نیز بالا رفته است. در مجموع هزینه تولید کتاب تقریباً دو برابر شده و نقدینگی بیشتری میطلبد. از سوی دیگر، افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق کارگران نیز هزینههای ناشران را بیشتر کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی قیمت کتاب افزایش پیدا کند و در نتیجه، تعداد مخاطبان کاهش یابد.
مدیرمسئول مؤسسه قدر ولایت با تأکید بر لزوم حمایت دولت از ناشران گفت: به نظر ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از طریق دولت پیگیری کند تا ناشران در زمره اصناف آسیبپذیر قرار بگیرند و بستههای حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود. البته بهتر است برای این حمایتها شروط پیچیدهای تعیین نشود؛ مثلاً اینکه فقط ناشرانی که تعداد مشخصی کارگر دارند مشمول حمایت شوند. کتاب کالایی مانند مواد غذایی یا لوازم خانگی نیست که مردم ناچار باشند آن را با هر قیمتی خریداری کنند؛ بنابراین حوزه کتاب نیازمند نگاه فرهنگی است، درحالیکه گاهی نگاه صرفاً اقتصادی بر آن حاکم میشود.
عطایی درباره پیشنهادهای این مجموعه به وزارت ارشاد گفت: در نامهای که برای آقای جوادی در وزارت ارشاد ارسال کردیم، پیشنهاد دادیم از یکی از اختیارات وزارتخانه یعنی خرید کتاب از ناشران بیشتر استفاده شود. در سال گذشته شاید فقط دو جلسه خرید کتاب برگزار شد و از هر عنوان حدود ۵۰ نسخه خریداری شد. پیشنهاد ما این است که تعداد این جلسات افزایش پیدا کند، عناوین بیشتری انتخاب شود و از هر عنوان نیز تعداد نسخههای بیشتری خریداری شود: برای مثال بهجای ۵۰ نسخه، ۲۰۰ نسخه. البته معمولاً پرداخت هزینه این خریدها حدود پنج ماه بعد انجام میشود و در این فاصله بخشی از ارزش پول بهدلیل تورم از بین میرود، اما بااینحال افزایش تعداد جلسات خرید میتواند تا حدی به حمایت از ناشران کمک کند.
او ادامه داد: پیشنهاد دوم ما این بود که وزارت ارشاد با نظام بانکی هماهنگ کند تا بانکهایی که تسهیلات کمبهره دو یا چهار درصدی ارائه میدهند، به ناشرانی که آسیب دیدهاند و با مشکل نقدینگی روبهرو هستند وام بدهند: آن هم با دوره بازپرداخت طولانیتر، مثلاً چهار یا پنج ساله. اکنون برخی ناشران میگویند چارهای جز تعطیلی ندارند، زیرا نقدینگی کافی در اختیار ندارند. اگر این پیشنهادها پیگیری شود و دولت نیز برای آن بودجه در نظر بگیرد، میتواند کمک کند تا ناشران در شرایط فعلی از این وضعیت عبور کنند.
از حضور مردم در تجمعات در مسیر ترویج کتابخوانی استفاده کنیم
عطایی در پایان با اشاره به تلاش این مجموعه برای نقشآفرینی فرهنگی در تجمعات مردمی شبانه گفت: تلاش کردهایم از حضور پرشور مردم در این شبها در میادین و خیابانها برای ترویج کتابخوانی و عرضه کتابهایمان استفاده کنیم. برای نمونه در مسجدی در شهریار میز عرضه کتاب داریم و در چند میدان دیگر نیز رایزنیهایی انجام دادهایم. مثلا در میدان قائم هماهنگیهایی انجام شده و حتی کانکسی هم برای این کار آماده شده است. بااینحال یکی از مشکلات ما نداشتن دستگاه کارتخوان بانکی است. هر جا مراجعه کردهایم هنوز نتیجهای نگرفتهایم. حتی با بانک ملی هم صحبت کردیم، فرمها را پر کردیم و هزینه مربوطه را پرداخت کردیم؛ اما اعلام کردهاند که باید شرکت سداد این موضوع را تأیید کند. در بسیاری از این مکانها برای عرضه کتاب نیاز به دستگاه کارتخوان داریم، زیرا اغلب مردم پول نقد همراه ندارند.
مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی قدر ولایت با گلایه از نبود همکاری سیستم بانکی با ناشران و واحدهای صنفی فرهنگی افزود: در حال حاضر نیروی انسانی لازم را داریم که کارهای اجرایی عرضه کتاب در میادین را انجام دهد، اما همانطور که گفتم دستگاه کارتخوان در اختیار نداریم و کسی هم دستگاه امانی نمیدهد. برای دریافت آن نیز سیستم بانکی شروط متعددی تعیین کرده است. برای مثال میگویند باید در ماه دستکم ۵۰۰ تراکنش داشته باشید. قبلاً در مؤسسه سه دستگاه کارتخوان داشتیم که آنها را جمع کردند و بردند و دلیلش را هم همین کمبودن تعداد تراکنشها عنوان کردند. این درحالی است که ما یک مؤسسه فرهنگی و کتابفروشی هستیم، نه کسبوکاری مانند فروشگاههای پررفتوآمد. در مترو میبینید بسیاری از افراد دستگاه کارتخوان دارند؛ اما به یک مجموعه فرهنگی دستگاه داده نمیشود. حتی به ما گفتهاند برای اینکه تعداد تراکنشها بالا برود، مبالغ بسیار کم را بهصورت متعدد کارت بکشید تا شرط بانک تأمین شود؛ موضوعی که واقعاً عجیب است.
عطایی در پایان ابراز امیدواری کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکلات ناشران را درک کرده و حمایتهای جدیتری از این حوزه انجام دهد.
