برگزاری همایش پیاده روی صبح و نشاط در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح جمعه در همایش پیاده روی صبح و نشاط با قدردانی از حضور گسترده مردم در همایش پیادهروی خانوادگی هفته سلامت اظهار کرد: طی ۷۶ روز گذشته مردم استان شبانهروز در عرصههای مختلف نقشآفرینی کردند و امروز هم مانند گذشته در این برنامه نشاطآفرین پیادهروی شرکت گستردهای داشتند.
یدالله رحمانی در ادامه به معرفی استان پرداخت و افزود: کهگیلویه و بویراحمد با اینکه تنها یک درصد جمعیت و وسعت کشور را دارد، اما از ظرفیتها و قابلیتهای بینظیری برخوردار است.
وی ادامه داد: این استان ۲۵ درصد نفت خام کشور را تولید میکند و دومین تولیدکننده گاز کشور است. به دلیل کیفیت بالای نفت تولیدی، عمده آن صادر میشود و سهم استان در صادرات نفت حدود ۴۰ درصد است و همچنین ۱۰ درصد روانآبهای کشور در این استان جریان دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در معرفی دیگر توانمندیهای استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای معادن غنی ازجمله فسفات، سلستین، بوکسیت و مس است که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی به شمار میرود.
وی با اشاره به بخش کشاورزی افزود: در این حوزه، سالانه حدود یک میلیون تن محصولات باغی، زراعی و دامی در استان تولید میشود. همچنین استان یکی از مناطق مهم کشور در زمینه گیاهان دارویی است و ۳۹ درصد گونههای گیاهان دارویی کشور در این استان رویش دارد و ۱۳ واحد فناوری گیاهان دارویی نیز در حال فعالیت است.
رحمانی با بیان اینکه ۵۶ درصد وسعت استان جنگل است که ظرفیت بسیار مهمی در بخش محیطزیست و گردشگری محسوب میشود، گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای دو هزار اثر گردشگری، ۳۰۰ جاذبه طبیعی و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ جاذبه زیارتگاهی است که از همه مردم عزیز ایران دعوت میکنم از این استان غیور، مهماننواز و حماسهآفرین که نمونه آن را در برنامه «حماسه برنو» دیدند، بازدید کنند.
وی جامعه سالم، جوان و پویا را زمینه ساز توسعه در همه ابعاد دانست و افزود: سرمایهگذاری در ورزش به هیچ وجه هزینه نیست و سلامت جامعه و تندرستی منابع ارزشمند انسانی هر جامعه پیش شرط رسیدن به توسعه است.
رحمانی با اشاره به برنامهریزی برای استمرار همایشهای پیادهروی خانوادگی گفت: تلاش میکنیم این برنامه هر هفته برگزار شود و از ظرفیت دستگاهها، بهویژه تربیتبدنی و هیئت ورزشهای همگانی، برای ایجاد انسجام و نشاط اجتماعی استفاده کنیم تا هر جمعه شاهد این شور و پویایی در شهرهای استان باشیم.
