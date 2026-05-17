۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

جنگل‌داری اجتماعی و گیاهان دارویی موتور اشتغال استان هستند

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ظرفیت بالای استان در حوزه گیاهان دارویی بر اجرای طرح جنگل‌داری اجتماعی در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای گیاهان دارویی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری نشست مشترک قرارگاه گیاهان دارویی و جنگل‌داری اجتماعی، اظهار کرد: استان در این دو حوزه از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است که نباید نادیده گرفته شود.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی بر درون‌زا بودن و تمرکز بر قابلیت‌های داخلی تأکید دارد و حوزه گیاهان دارویی و جنگل‌داری اجتماعی از مصادیق بارز این رویکرد در استان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۳۹ درصد انواع گیاهان دارویی کشور در این استان وجود دارد، گفت: ۸۷۴ هزار هکتار از منابع ملی استان در قالب طرح جنگل‌داری اجتماعی قابلیت واگذاری دارد که در گام نخست، ۲۵۰ هزار هکتار برای ایجاد اشتغال در اختیار مردم قرار می‌گیرد و فاز اول این طرح در ۵۰ هزار هکتار آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده نشده است، تصریح کرد: گیاهان دارویی و طرح جنگل‌داری اجتماعی به‌عنوان یک زنجیره مکمل در فرآیند تولید و فرآوری عمل می‌کنند و می‌توانند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنند.

رحمانی با تأکید بر ظرفیت صادراتی این حوزه خاطرنشان کرد: بخشی از بازار گیاهان دارویی بین‌المللی است و صادرات‌محور بودن از ویژگی‌های مهم اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود که در استان قابلیت اجرایی دارد.

وی افزود: با اجرای طرح جنگل‌داری اجتماعی، زمینه اشتغال ۵۰ هزار نفر فراهم می‌شود و در حوزه گیاهان دارویی نیز ۱۵ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است، بنابراین همه مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در این دو بخش وجود دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سالانه یک‌هزار تن عصاره گیاهان دارویی در استان تولید می‌شود، گفت: کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید عصاره گیاهان دارویی کشور را دارد.

وی تصریح کرد: تحقق اشتغال در این حوزه منوط به اجرای دقیق طرح جنگل‌داری اجتماعی است و دستگاه‌های متولی به‌ویژه جهاد کشاورزی باید با صرف وقت و برنامه‌ریزی مناسب این موضوع را دنبال کنند.

رحمانی با تأکید بر توسعه کشت قراردادی گیاهان دارویی، بیان کرد: تمرکز باید بر گونه‌هایی باشد که بر اساس مطالعات منابع طبیعی، با شرایط اقلیمی استان سازگار و دارای توجیه اقتصادی باشند.

وی با بیان اینکه تصمیمات این جلسات باید در زندگی مردم اثرگذار باشد، افزود: مردم باید اقتصادی بودن طرح‌ها را به‌طور ملموس احساس کنند و فرمانداران نیز موظف‌اند اجرای این برنامه‌ها را با جدیت در شهرستان‌ها پیگیری کنند.

