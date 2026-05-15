۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

زمان بازگشایی بازار سهام هفته آینده اعلام شود

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه آمادگی برای بازگشایی بازار سهام از اواسط هفته آینده وجود دارد، گفت: احتمالاً زمان بازگشایی بازار سهام هفته آینده اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، قادر معصومی خانقاه با اشاره به برگزاری جلسه شورای‌عالی بورس در روز گذشته افزود: در جلسه روز پنجشنبه شورای‌عالی بورس که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت الزامات بازگشایی بازار سرمایه که در جلسات قبلی این شورا مورد تأکید قرار گرفته بود، ارائه شد.

وی با بیان اینکه بیشتر الزامات تا حدودی زیادی محقق شده‌اند، عنوان کرد: پیگیری برای تحقق کامل الزامات ادامه دارد.

معصومی خانقاه گفت: در این‌ جلسه ضمن تأکید بر ضرورت بازگشایی هرچه سریع‌تر بازار سهام، مقرر شد با انجام برخی هماهنگی‌ها با سایر نهادها، معاملات سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از سر گرفته شود.

وی با بین اینکه آمادگی برای بازگشایی بازار سهام از اواسط هفته آینده وجود دارد، تصریح کرد: احتمالاً زمان بازگشایی بازار سهام هفته آینده اعلام شود.

سمیه رسولی

