عدم تغییر نحوه فعالیت بازار سرمایه در هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یاری معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه روز جاری (پنجشنبه) اعضای هیئتمدیره و مدیران سازمان بورس با ارکان، موضوع افشای ناشران بهمنظور ایجاد آمادگی بازگشایی بازار سهام و ابهامات پیش رو مجدداً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، یاری افزود: افشای اقلام اطلاعاتی و رخدادهای مهم و اثرگذار بابت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تصمیمگیری مناسبتر سرمایهگذاران از الزامات بازگشایی بازار سهام است و جلسات متعددی طی روزهای گذشته با بخشهای مختلف بازار سرمایه در این خصوص برگزار شده است.
وی در خصوص فعالیت بازار سرمایه در هفته آینده نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی بورس، طی روزهای شنبه ۲۲ فرودین لغایت پایان روز کاری چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، فعالیت بازار سرمایه مشابه هفته جاری بوده و تغییری در شرایط فعالیت بازارها ایجاد نخواهد شد.
