۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

عدم تغییر نحوه فعالیت بازار سرمایه در هفته آینده

معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به عدم تغییر نحوه فعالیت بازار در هفته آینده‌ از تداوم بررسی مسائل مربوط به افشای ناشران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یاری معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه روز جاری (پنجشنبه) اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سازمان بورس با ارکان، موضوع افشای ناشران به‌منظور ایجاد آمادگی بازگشایی بازار سهام و ابهامات پیش رو مجدداً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، یاری افزود: افشای اقلام اطلاعاتی و رخدادهای مهم و اثرگذار بابت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تصمیم‌گیری مناسب‌تر سرمایه‌گذاران از الزامات بازگشایی بازار سهام است و جلسات متعددی طی روزهای گذشته با بخش‌های مختلف بازار سرمایه در این خصوص برگزار شده است.

وی در خصوص فعالیت بازار سرمایه در هفته آینده نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس، طی روزهای ‌شنبه ۲۲ فرودین لغایت پایان روز کاری چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، فعالیت بازار سرمایه مشابه هفته جاری بوده و تغییری در شرایط فعالیت بازارها ایجاد نخواهد شد.

سمیه رسولی

