به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته پارالمپیک آسیا، این وبینار با حضور ورزشکاران، مربیان، سرپرستان تیمها، مسئولان کاروانها و همچنین نیروهای پزشکی و فنی کمیتههای ملی پارالمپیک کشورهای آسیایی برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی همچون افزایش آگاهی درباره قوانین مبارزه با دوپینگ، راهنماییهای پزشکی، فرآیندهای آموزش و آزمایشگیری و همچنین مدیریت نتایج مورد بررسی قرار گرفت؛ محورهایی که نقش مهمی در برگزاری رقابتهایی سالم، عادلانه و ورزشکارمحور دارند.
«جولیانا سوارس» مدیر جدید مبارزه با دوپینگ کمیته پارالمپیک آسیا نیز در این وبینار، ارائهای تخصصی درباره مقررات، الزامات، فرآیندها و مسئولیتهای مرتبط با مبارزه با دوپینگ پیش از بازیهای پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ ارائه کرد.
این وبینار با حضور بیش از ۱۳۰ شرکتکننده برگزار شد و نشاندهنده عزم مشترک کشورهای آسیایی برای توسعه ورزش پاک و ارتقای استانداردهای حرفهای در مسیر برگزاری بازیهای پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ بود.
نظر شما