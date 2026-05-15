۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

وبینار آموزشی مبارزه با دوپینگ بازی‌های پاراآسیایی برگزار شد

کمیته پارالمپیک آسیا وبیناری تخصصی با موضوع «مروری بر مبارزه با دوپینگ در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶؛ قوانین، امور پزشکی، آموزش، آزمایش‌گیری و مدیریت نتایج» برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته پارالمپیک آسیا، این وبینار با حضور ورزشکاران، مربیان، سرپرستان تیم‌ها، مسئولان کاروان‌ها و همچنین نیروهای پزشکی و فنی کمیته‌های ملی پارالمپیک کشورهای آسیایی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون افزایش آگاهی درباره قوانین مبارزه با دوپینگ، راهنمایی‌های پزشکی، فرآیندهای آموزش و آزمایش‌گیری و همچنین مدیریت نتایج مورد بررسی قرار گرفت؛ محورهایی که نقش مهمی در برگزاری رقابت‌هایی سالم، عادلانه و ورزشکارمحور دارند.

«جولیانا سوارس» مدیر جدید مبارزه با دوپینگ کمیته پارالمپیک آسیا نیز در این وبینار، ارائه‌ای تخصصی درباره مقررات، الزامات، فرآیندها و مسئولیت‌های مرتبط با مبارزه با دوپینگ پیش از بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ ارائه کرد.

این وبینار با حضور بیش از ۱۳۰ شرکت‌کننده برگزار شد و نشان‌دهنده عزم مشترک کشورهای آسیایی برای توسعه ورزش پاک و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای در مسیر برگزاری بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ بود.

