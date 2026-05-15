به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در بازدید میدانی از انبارها، مراکز پخش و فروشگاههای عرضه کالا در شهر زنجان روند توزیع کالا، نحوه عرضه اقلام اساسی و وضعیت قیمتها در سطح بازار را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در این بازدید با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق شهروندان اظهار کرد: نظارت مستمر بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی و نظارتی شهرستان است و در این زمینه هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
فرماندار زنجان افزود: برخی افراد سودجو ممکن است با احتکار کالا یا افزایش غیرقانونی قیمتها درصدد ایجاد اخلال در بازار و سوءاستفاده از نیاز مردم باشند که دستگاههای مسئول با چنین تخلفاتی برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت.
کاظمی همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاههای نظارتی و مشارکت عمومی مردم در کنترل بازار، گفت: نظارت مردمی نقش مؤثری در شناسایی سریع تخلفات و برخورد بهموقع با متخلفان دارد و شهروندان میتوانند با گزارش موارد مشکوک، به ساماندهی بازار کمک کنند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را از طریق سامانهها و شمارههای ۱۲۴، ۱۳۵ و ۱۳۶ به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.
فرماندار زنجان تأکید کرد: بازدیدهای میدانی و نظارت بر بازار به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا از تأمین مناسب کالاهای مورد نیاز مردم و ثبات قیمتها اطمینان حاصل شود.
نظر شما