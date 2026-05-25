به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی عصر دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در راستای ترویج فرهنگ «مواسات و همدلی اجتماعی» و با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر اقشار کم‌برخوردار، پویش جامع «خدمت کریمانه» را در سه مرحله «قربان؛ بخشش و اطعام»، «بین دو عید؛ استمرار همدلی» و «غدیر؛ کرامت و امید» اجرایی می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، محورهای این پویش را شامل کمک‌های معیشتی، اطعام ایتام و خدمات سلامت برشمرد و از مردم و نیکوکاران خواست تا با اهدای اقلام اساسی شامل گوشت قربانی، برنج، روغن، حبوبات و ماکارونی در این مسیر یاری‌رسان باشند.

راه‌های مشارکت در پویش:

۱. کمک‌های نقدی: خیران می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۰۰۳۱۲۹۶ یا شماره حساب ۲۱۹۹۶۰۱۰۳۱ نزد بانک ملت شعبه هجرت، به‌نام «نیات خاص جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی» واریز کنند.

۲. کمک‌های غیرنقدی (تحویل حضوری): معاونت داوطلبان هلال‌احمر استان (خیابان امام، روبروی سپاه غدیر)، شعبه هلال‌احمر تبریز (شهرک امام، بلوار هلال‌احمر، جنب مرکز معاینه فنی) و تمامی شعب هلال‌احمر در شهرستان‌های استان آماده دریافت نذورات مردمی هستند.

جودی در پایان خاطرنشان کرد: این پویش با هدف حفظ کرامت انسانی طراحی شده و داوطلبان این جمعیت، امانت‌داران صادق مردم در توزیع عادلانه این کمک‌ها در سراسر استان خواهند بود.