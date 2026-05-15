نوری: تنگه احد زمان خود را باید حفظ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: خداوند در ادامه شکست مسلمانان در جنگ احد به پیامبر فرمود سست و ناامید نشوید و با وجود شهدا و مجروحان، دشمن را دنبال کنید.

امام جمعه بجنورد گفت: هر قدم عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های دشمن مستکبر، قدم‌های بعدی را در پی دارد و ما باید تنگه احد زمان خود را حفظ کنیم.

حجت‌الاسلام نوری با تشریح حوادث کربلا و کوفیان در سال ۶۱ هجری و همچنین حوادث دوره معاصر از جمله بی‌توجهی نظام استکباری به پهلوی اول و دوم افزود: نظام طاغوت و استکبار هیچ‌وقت قابل اعتماد نبوده و نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بر اهمیت حفظ نظام اسلامی با حضور گسترده و مؤثر مردم در میدان و خدمت صادقانه مسئولان تأکید کرد و گفت: در جنگ اقتصادی دشمن و حصر دریایی، مسئولان باید تلاش خود را برای تأمین مایحتاج مردم از راه‌های مختلف مضاعف کنند و در عرصه مبارزه با احتکار و گران‌فروشی نیز با همه توان پای کار باشند.

حجت‌الاسلام نوری در آستانه سالروز شهادت آیت‌الله رئیسی، کار جهادی و مضاعف را از خصوصیات وی و دولت‌ سیزدهم عنوان کرد.