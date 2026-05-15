آیت الله لائینی: ایران به عنوان فوق‌ ابرقدرت ظاهر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت امام جواد علیه السلام اظهار داشت: امام جواد در روایتی فرمودند که هر کسی کار زشتی را تحسین کند، در گناه آن کار زشت شریک است. نه تنها نباید کار زشت را انجام داد، بلکه نباید کار زشت را از کسی شنید یا دید و سپس تحسین کرد و وظیفه ما این است که کار زشت را زشت و نادرست بدانیم و هرگز آن را خوب و پسندیده معرفی نکنیم.
وی افزود: اسرائیل حمله میکند، آدم میکشد، کشف حجاب میکند، سنگ به دست میگیرد و فرهنگ سرگردانی غرب را ترویج میکند و نباید گفت کار خوبی انجام میدهد. کار زشت را باید زشت دانست و نپذیرفت وگرنه در گناه آن شریک خواهیم بود.
آسانگیری در ازدواج و جوانسازی جمعیت
نماینده ولی فقیه در مازندران با تسلیت سالروز شهادت امام جواد علیه السلام و تبریک سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه سلام الله علیهما تصریح کرد: هر کسی از سنت پیغمبر رویگردان باشد، پیامبر اکرم فرمود از من نیست و باید ازدواج را آسان گرفت و مهریهها را کاهش داد و تشریفات سنگین را کنار گذاشت.
وی ادامه داد::از سوی دیگر، مسئولان باید برای اشتغال جوانان برنامهریزی کنند و خود جوانان نیز انتظارات اولیه خود را بیش از حد بالا نبرند. اختلاط با نامحرم، آرایشهای بیجا و بیحجابیها به نهاد ازدواج آسیب جدی میزند، همچنین دیر بچهدار شدن و قناعت به یک یا دو فرزند، جمعیت کشور را پیر کرده است و برای جوانسازی آن، باید زاد و ولد و ازدواج را جدی گرفت.
وی پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت، روز اهدای عضو را فرصتی برای اهدای زندگی دانست و افزود: از نظر شرعی، اهدای عضو بیمارانی که بازگشتی به زندگی ندارند، اشکالی ندارد و باعث زنده شدن انسانهای دیگر میشود. این کاری بسیار مهم و ارزشمند است، هر چند از نظر احساسی ممکن است کمی سخت باشد.
ایران فراتر از ابرقدرت؛ مدیریت تنگه هرمز در دست مقاومت
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن خاطرنشان کرد: امروز دشمن پس از ناامیدی از پیروزی در جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را تشدید کرده است.، همانطور که در جنگ نظامی قرارگاه داشتیم، در جنگ اقتصادی نیز به تشکیل قرارگاهی با حضور روسای سه قوه و همه دستگاههای مؤثر نیاز داریم.
آیت الله لائینی تصریح کرد: باید با محتکران، مفسدان اقتصادی و تروریستهای اقتصادی برخورد قاطع، جدی و فوری صورت گیرد و مردم انتظار دارند دستگاه قضایی با کسانی که قیمتها را افزایش میدهند، احتکار میکنند و گرانیهای مصنوعی تحمیل میکنند، برخورد کند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت گفت: شما مردم در جنگ تحمیلی سوم، شگفتی آفریدید و آمریکا را چنان تحقیر کردید که ترامپ در سفر اخیرش به چین سرافکنده و شاخشکسته رفت.
وی گفت: تمام پایگاههای آمریکا در منطقه در عملیاتهای مختلف ویران شده است و آمریکا میخواست ایران را سه روزه بگیرد، تغییر رژیم و نظام دهد و ایران را تجزیه کند، اما در برابر جبهه مقاومت هیچ غلطی نتوانست بکند و امروز آمریکا به عنوان جنایتکار جنگی در افکار عمومی دنیا شناخته میشود.
وی در پایان تأکید کرد: ایران اسلامی نه به عنوان یک قدرت و نه ابرقدرت، بلکه به عنوان فوقابر قدرت ظاهر شده است، آمریکا ابرقدرت است و کسی که بر ابرقدرت پیروز شود، فوقابر قدرت میشود.
