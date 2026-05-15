رحیمی: رفع مشکلات معیشتی مردم در اولویت اقدامات مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه ساوه با اشاره به ضرورت همدلی در شرایط کنونی اظهار کرد: جدالهای سیاسی نه تنها گرهی از مشکلات مردم باز نمیکند، بلکه موجب دلسردی جامعه و کاهش اعتماد عمومی میشود.
وی افزود: انتظار است دولتمردان وارد بحثها و منازعات سیاسی بیفایده نشوند و تمام تمرکز خود را بر حل مشکلات معیشتی مردم، اشتغال و مسکن جوانان قرار دهند چرا که دغدغههای مردم باید خط قرمز مسئولان باشد.
امام جمعه ساوه با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای سیاسی کشور تصریح کرد: تفرقه و چنددستگی تنها به سود دشمنان است و همه باید به جای حمایت از جناحها و گروههای سیاسی، در کنار مردم و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در نبرد نظامی، اکنون با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف انسجام ملی و فروپاشی از درون است اما حضور باشکوه مردم در بزنگاههای تاریخی همچون سپری مستحکم در برابر توطئهها عمل کرده و اجازه تحقق اهداف دشمن را نمیدهد.
وی تصریح کرد: با تقویت تابآوری ملی و حفظ وحدت، شکست دیگری به دشمنان تحمیل خواهد شد و در نهایت پیروزی از آنِ جبهه حق خواهد بود.
امام جمعه ساوه با گرامیداشت سالگرد شهادت آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی و شهدای خدمت و همچنین یاد شهدای جنگ تحمیلی گفت: یاد و معرفت شهدا قدرت تحمل مصیبتها را افزایش میدهد و به انسان امید میبخشد که در برابر از دست دادن چیزی، جایگاهی برتر نصیب او خواهد شد.
وی با اشاره به سیره شهدایی چون شهیدان رجایی، بهشتی، سلیمانی و رئیسی اظهار کرد: شهدا پس از شهادت نیز برای دشمنان خطرناکتر از زمان حیات خود هستند، همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند «شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است.
حجت الاسلام رحیمی همچنین با اشاره به فرا رسیدن اول ذیالحجه، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، سادگی را از مهمترین اصول ازدواج در اسلام دانست و گفت: خانوادهها نباید با سختگیریهای بیمورد مانع ازدواج جوانان شوند و چنانچه جوانان از نظر مالی در تنگنا باشند، خداوند از فضل خود آنان را بینیاز میکند.
وی ادامه داد:انتظار میرود دولتمردان با تمرکز بر حل مشکل مسکن و اشتغال جوانان و کاهش موانع ازدواج، زمینه تشکیل خانواده و آرامش اجتماعی را فراهم کنند.
