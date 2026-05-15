اپیزودهای جدید سریال «اهلِ ایران» به کارگران تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، موج ششم سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران»، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ در پلتفرم شیدا منتشر شد.

موج ششم این اثر که تقدیم به کارگران و زحمت‌کشان عرصه‌های اقتصادی شده است، شامل ۲ اپیزود «برادرم» به نویسندگی میلاد نجفی و کارگردانی هادی نائیجی و «دل‌وار» به کارگردانی هادی مقدم‌دوست و نویسندگی محمود قلی‌پور است.

در معرفی اپیزود «برادرم» آمده است: «مجید: شما چه جوری باخبر شدین؟ رامین: حسین تبریزی موقع موشک‌بارونِ میدون فردوسی اونجا بوده، میره برای کمک که میون مجروحین حاج حمید رو پیدا می‌کنه ...»

یونس حران‌اف و مهری سادات آل‌آقا بازیگران این اپیزود هستند.

در خلاصه داستان «دل‌وار» آمده است: «آخر سال و موقع بمبارون، بابا باید یه کار پیدا کنه تا با پولش دخترشو ببره مسافرت پیش مادربزرگ. بابا کارو شروع می‌کنه اما درگیر ماجرایی می‌شه که معلوم نیست پولی بگیره یا نه ...»

بهروز وفایی، محمدرضا خالدآبادی، محسن امیری، هانیه محسنی و مهرسانا فروتنی بازیگر خردسال در این اثر ایفای نقش می‌کنند.

سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران» که در مرکز سریال سوره تولید شده و مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است، دارای قصه‌هایی مختلف از جریان زندگی در بحبوحه آتش و جنگ است که نقطه‌ی اشتراکِ آنها «ایرانی‌ماندن» است.

سریال نمایش خانگی «اهل ایران» در ۱۴ قسمت ساخته و تاکنون ۱۰ اپیزود آن در ۵ موج از پلتفرم شیدا عرضه شده است و پخش آن به صورت هفتگی در روزهای جمعه ادامه دارد.