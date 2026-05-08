۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

پخش قسمت‌های جدید «اهل ایران»؛ موزیک ویدئوی جدید سریال رونمایی شد

اپیزودهای «پناه» به کارگردانی علی جعفرآبادی و «جان» به کارگردانی رضا شریفی از مجموعه «اهل ایران» امروز ۱۸ اردیبهشت در شبکه نمایش خانگی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پنجمین موج از سریال نمایش خانگی «اهل ایران» امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت با انتشار ۲ اپیزود «پناه» به کارگردانی علی جعفرآبادی و نویسندگی مصطفی بیرانوند و «جان» به کارگردانی رضا شریفی و نویسندگی اعظم بهروز در در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

همزمان با انتشار این موج که به تطهیرکنندگان شهدای جنگ در تمامی آرامستان‌های ایران تقدیم شده، موزیک ویدئوی جدید این اثر که سیروان مهدوی به کمک هوش مصنوعی ساخته و تدوین آن برعهده مهدی اولادوطن بوده است، منتشر شد.

در خلاصه داستان اپیزود «پناه» آمده است: با شروع بمباران تهران، خانواده اهورا وسایل ضروری را جمع می‌کنند تا برای چند روزی به خانه‌ قدیمی مادربزرگ بروند؛ اما چیز مهمی جا مانده که اهورا باید برگردد و آن را از خانه بردارد …

آیان یاربیگی، محمد ربانی، آرزو نادری، آرش محمدی و رامتین هوشمند بازیگران این اثر هستند.

اپیزود «جان» روایتگر زندگی بشری و مجتبی، زوج جوانی‌ است که در آغاز جنگ تحمیلی مشکلاتی برایشان ایجاد می‌شود.

مهدی رکنی، سمیه صفری، علیرضا رشیدی، سارا فتحی و بدری برنجانی بازیگران این اپیزود هستند.

سریال ۱۴ اپیزودی «اهل ایران»، محصول مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، روایت‌هایی از اهلِ ایران بودن در زمانه‌ نبرد با دشمن است.

موج سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران» هر هفته روزهای جمعه ساعت ٨ صبح در پلتفرم شیدا منتشر خواهد شد.

عطیه موذن

