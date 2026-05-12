سریال سازی در شرایط جنگی؛ عوامل تا آخرین نفس پاکارِ «اهل ایران» بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، هادی نائیجی کارگردان اپیزود «برادرم» از سریال نمایش خانگی «اهل ایران» در یادداشتی به حضور در این پروژه و تجربه‌ ساخت این اثر پرداخت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«برای اپیزود «برادرم»

با تماس تلفنی به «اهل ایران» پیوستم. همه دست‌به‌دست هم داده بودند زیر سایه جنگ با اهل ایران صدای بلند پا کار ایران هستیم باشند.

در هر برداشتی بهانه برای کات‌دادن زیاد است اما برای صدای گروم... گروم... گروم... در نزدیک‌ترین نقطه به لوکیشن حتی صدابردار هم انتطار کات نداشت، شوخی می‌کردیم که به حس و حال کار کمک می‌کند!

از این‌که جنگ می‌خواهد همه چیز را به‌تعطیلی و رخوت بکشاند و تو در گوشه‌ای نظاره‌گر کسانی هستی که پر تحرک‌تر از همیشه مشغول کارند، تا لحظه‌ای برای «دیدن» زاده شود، هیجان‌انگیز بود.

در آفیش‌های شبانه، نوبت به آدرسی از تهرانِ زخمی، پایتختی که خطِ مقدمِ جنگ شده رسید؛ همان خیابانی که روزی پیش، در تیررس دژخیم حرامی بود، هیجانِ ساختن را، با ترسی خاموش درآمیخت. حق بود اگر برخی شب بعد نمی‌آمدند اما همه آمدند. تا آخرین فریم، تا آخرین نفس پاکار «اهل ایران» بودند.»

سریال نمایش خانگی «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان، مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان و محمدرضا منصوری تهیه‌کننده آن است، در ۱۴ قسمت ساخته و تاکنون ۱۰ اپیزود آن در ۵ موج از پلتفرم شیدا عرضه شده است و پخش آن به صورت هفتگی در روزهای جمعه ادامه دارد.