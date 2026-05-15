مهدوی: بی توجهی برای حضور در تجمعات نشانه کاهش بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی در خطبههای نمازجمعه این هفته در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) با اشاره به آثار گناه بر روح و اندیشه انسان، اظهار کرد: هنگامی که دل انسان به گناه آلوده میشود، قدرت فهم و تشخیص او تضعیف شده و حقیقت برایش پوشیده میماند؛ در چنین وضعیتی، انسان گمان میکند بهدنبال منفعت خویش است، اما در واقع از انجام وظایف اصلی انسانی و دینی خود غافل میشود.
وی با اشاره به اهمیت حضور در اجتماعات دینی بهویژه نمازجمعه افزود: بیتوجهی به این فریضهها نشانه کاهش بصیرت است، در حالی که انسان آگاه و صاحب درک، مسیر درست را تشخیص داده و مسئولیت اجتماعی خود را بهخوبی میشناسد.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به تجربههای تاریخی کشور در مواجهه با دشمنان تصریح کرد: در مقاطع مختلف، همواره اقلیتی به دلیل ضعف تقوا و بینش، در کنار دشمن قرار گرفتهاند؛ این مسئله چه در دوران دفاع مقدس و چه در رخدادهای اخیر که از آن به جنگ تحمیلی سوم یاد میشود، قابل مشاهده بوده است.
مهدوی با استناد به آیه ۲۹ سوره انفال، تقوا را عامل اصلی برخورداری از نیروی تشخیص حق از باطل دانست و گفت: خداوند به انسانهای متقی نیرویی عطا میکند که بتوانند راه درست را بشناسند؛ این نیرو در قالب اندیشههای روشن، آیندهنگر و نگاهی شکل میگیرد که دنیا را مقدمه آخرت میداند.
وی در ادامه با گرامیداشت ایام شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید و همراهان وی در سانحه هوایی، به حضور گسترده مردم در صحنه اشاره کرد و افزود: حضور پیوسته و پرشور مردم در خیابانها، نماد مطالبهگری آگاهانه و دفاع از حقوق تضییعشده است؛ حضوری که هم موجب تقویت انسجام اجتماعی میشود، هم مسئولان و نیروهای نظامی را دلگرم میکند و هم سدی در برابر اقدامات تروریستی به شمار میرود.
امامجمعه موقت اصفهان با بیان اینکه این حضور انقلابی دشمنان را دچار شگفتی کرده است، ادامه داد: دشمنان تصور نمیکردند با چنین مردمی مواجه شوند و این ایستادگی، بیش از هر چیز، آنان را فرسوده و خسته کرده است.
مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه ۱۹۳ سوره بقره، بر ضرورت مقابله با فتنه تا ریشهکن شدن آن تأکید کرد و گفت: در موضوع فتنه، منطق قرآن متفاوت از مسائل فردی مانند قصاص است و اگر در مراحل پیشین مقابله با دشمن، قاطعیت لازم وجود داشت، امروز با تکرار درگیریها مواجه نمیشدیم.
وی با تأکید بر اینکه در دفاع، درخواست صلح باید از سوی آغازگر جنگ مطرح شود، نه مدافع، افزود: قرآن بهصراحت نسبت به سستی هشدار داده است؛ گاهی انسان توان دارد، اما دچار احساس ضعف میشود و همین احساس، آثار منفی و فرسایندهای بر روح و جامعه میگذارد.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به آیه ۱۳۹ سوره آلعمران، صبر، استقامت و حفظ روحیه را لازمه پیروزی دانست و گفت: ایمان واقعی، انسان را از سستی و انفعال دور میکند و کسانی که ایمان راسخ دارند، در میدان مقاومت محکم میایستند و ضعف از خود نشان نمیدهند.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق ملت تصریح کرد: مردم و مسئولان باید حضور در میدان را جدی بگیرند و در استیفای حقوق اولیه جامعه کوتاهی نکنند؛ اگر دشمن از ادای حق سر باز زند، ملت ایران راههای لازم برای احقاق حق خود را در اختیار دارد.
