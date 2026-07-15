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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

تایید مصوبه ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار

تایید مصوبه ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار

سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه «ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار» در شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با شبکه خبر صدا و سیمای جهموری اسلامی ایران درخصوص طرح «اصلاح ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که با موضوع ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار گفت: این مصوبه که در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی عنوان کرد: براساس تبصره ماده واحده این مصوبه در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیات‌رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان‌پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع‌رسانی به نمایندگان در محل یا محل‌های دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان این نکته را هم بیان کرد که البته تاکنون نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دریافت نشده و چنانچه دریافت شود به مجلس ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6889132
نفیسه عبدالهی

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