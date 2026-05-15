مدرسی: مسئولان با روحیه جهادی مسیر خدمت شهید رئیسی را ادامه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدرضا مدرسی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته یزد با تأکید بر اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، جهاد با نفس را مقدمه پیروزی در برابر دشمنان دانست و گفت: انسان زمانی به رستگاری میرسد که بر تمایلات نادرست درونی خود غلبه کند، زیرا بدون پیروزی در جهاد اکبر، موفقیت در جهاد بیرونی نیز کامل نخواهد شد.
وی در آغاز سخنان خود با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا جامع همه خیرات است و انسان تنها در سایه پایبندی به آن میتواند به سعادت حقیقی در دنیا و آخرت دست یابد و از لغزشها و انحرافات در امان بماند.
امام جمعه موقت یزد با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از دلبستگیهای دنیوی افزود: انسان باید پیش از آنکه از دنیا برود، دل خود را از وابستگیهای بیارزش رها کند و دنیا را عرصهای گذرا بداند؛ چنین نگاهی زمینهساز آرامش درونی و بینیازی معنوی خواهد بود.
مدرسی با تبیین مفهوم جهاد اکبر ادامه داد: مهمترین مبارزه انسان، مقابله با نفس اماره و کنترل خواهشهای درونی است و اگر انسان در این میدان پیروز نشود، دستیابی به فلاح و سعادت دشوار خواهد بود.
وی با بیان اینکه جهاد اکبر و جهاد اصغر مکمل یکدیگرند، تصریح کرد: مبارزه با دشمن بیرونی زمانی به نتیجه میرسد که انسان در درون خود نیز به تهذیب و خودسازی دست یافته باشد و این دو در کنار هم مسیر عزت و اقتدار امت اسلامی را شکل میدهند.
خطیب جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم در تحولات اجتماعی و انقلابی اشاره کرد و گفت: حضور آگاهانه و جهادی مردم در صحنههای مختلف موجب تقویت امنیت، اقتدار و عزت کشور شده و همین حضور، مهمترین پشتوانه در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان است.
وی با اشاره به جنگ رسانهای و روانی علیه ایران افزود: دشمنان تلاش میکنند با استفاده از رسانهها و فضای مجازی واقعیتها را تحریف کرده و با القای یأس، ایران را کشوری منزوی نشان دهند، در حالی که حضور فعال جمهوری اسلامی در مسائل مهم منطقهای و بینالمللی نشان میدهد این روایتسازیها با واقعیت فاصله دارد.
مدرسی با بیان اینکه جریان کفر و نظام سلطه با وجود اختلافات داخلی در دشمنی با ملت ایران همنظر هستند، گفت: این جریان از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانهای برای اعمال فشار استفاده میکند، اما ایستادگی ملت ایران تاکنون این فشارها را بیاثر کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدها اظهار داشت: حفظ انسجام داخلی و ایستادگی در برابر فشارها از مهمترین عوامل خنثیسازی توطئههای دشمنان است و هرگونه غفلت میتواند زمینه سوءاستفاده آنان را فراهم کند.
امام جمعه موقت یزد همچنین بر لزوم برخورد با تخلفات اقتصادی تأکید کرد و گفت: دستگاههای نظارتی و قضایی باید با کسانی که از شرایط عمومی جامعه سوءاستفاده میکنند با قاطعیت برخورد کنند و اجرای عدالت اقتصادی را در چارچوب قانون دنبال نمایند.
مدرسی با اشاره به مسئولیت مسئولان در حل مشکلات معیشتی مردم افزود: مدیران باید با روحیه جهادی، حضور میدانی و تلاش مستمر برای رفع مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه اقدام کنند و با نظارت دقیق، مانع گرانفروشی، احتکار و سوءاستفاده برخی افراد از بازار شوند.
وی در ادامه از نقش اقشار مختلف جامعه در حفظ اقتدار کشور قدردانی کرد و گفت: تلاش نیروهای مسلح و حافظان امنیت در عرصههای مختلف، همراه با برخورد قاطع دستگاه قضایی با جاسوسان و عناصر معاند، از عوامل مهم ثبات و امنیت کشور است.
خطیب جمعه یزد همچنین با اشاره به نقش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیان کرد: واحدهای تولیدی و خدماتی ستون پایداری اقتصاد کشور هستند و حمایت از آنان میتواند به تداوم چرخه تولید و بهبود معیشت مردم کمک کند.
وی در پایان با اشاره به سالگرد شهادت آیتالله سیدابراهیم رئیسی و همراهانش خاطرنشان کرد: این حادثه ضایعهای بزرگ برای کشور بود، اما مسیر خدمت در نظام اسلامی متوقف نمیشود و مسئولان باید با روحیه جهادی و نگاه خدمتمحور، راه این شهیدان را ادامه دهند.
