به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم‌آباد، با اشاره به فرارسیدن نخستین روز ماه ذی‌الحجه و سالروز ازدواج امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: یکی از مناسبت‌های بسیار ارزشمند پیش‌رو، سالروز این پیوند آسمانی و مبارک است که می‌تواند الگوی مهمی برای ترویج ازدواج آسان و اسلامی در جامعه باشد.

ضرورت ترویج فرهنگ واسطه‌گری در امر ازدواج

وی با بیان اینکه برخی افراد توفیق پیدا می‌کنند واسطه خیر در امر ازدواج جوانان باشند، افزود: فراهم کردن زمینه ازدواج دو جوان، کاری ارزشمند و مورد رضایت خداوند متعال است و باید این فرهنگ در جامعه بیش از گذشته تقویت شود.

امام جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به روایتی از امام صادق (ع)، عنوان کرد: امام صادق (ع) می‌فرمایند افرادی که زمینه ازدواج دو نفر را فراهم می‌کنند، از کسانی هستند که خداوند در روز قیامت با نگاه ویژه رحمت و عنایت به آنان می‌نگرد.

خیران و معتمدان برای ازدواج جوانان پای کار بیایند

حجت‌الاسلام شمسی‌فر با تأکید بر نقش خیران و افراد بانفوذ اجتماعی در تسهیل امر ازدواج، تصریح کرد: کسانی که توان مالی دارند باید در این مسیر کمک کنند و افرادی که از آبرو و جایگاه اجتماعی برخوردار هستند نیز برای پیوند دادن دو جوان وارد میدان شوند.

وی ادامه داد: امروز فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان یک ضرورت مهم اجتماعی است و همه باید در این مسیر احساس مسئولیت کنند.

رونق ازدواج؛ راهکاری برای جوانی جمعیت

امام جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به مسئله کاهش جمعیت و ضرورت توجه به سیاست‌های جوانی جمعیت، گفت: رونق ازدواج در جامعه می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه جمعیت را برطرف کند و در تحقق سیاست جوانی جمعیت نقش مؤثری داشته باشد.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر خاطرنشان کرد: اگر زمینه ازدواج آسان برای جوانان فراهم شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و جامعه از برکات این امر مهم بهره‌مند می‌شود.

شهدای خدمت الگویی از اخلاص و خدمت صادقانه بودند

امام جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبت سی‌ام اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت شهدای خدمت، گفت: چهارشنبه پیش‌رو مصادف با سالروز شهادت شهدای خدمت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان است؛ شخصیت‌هایی که عمر خود را در مسیر خدمت صادقانه به مردم و نظام اسلامی سپری کردند.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته شهید آیت‌الله رئیسی، تقوا، اخلاص و تلاش خستگی‌ناپذیر برای رضای الهی بود و همین روحیه سبب شد خداوند محبت او را در دل مردم قرار دهد.

وی بیان کرد: شهید رئیسی با روحیه‌ای جهادی و با اخلاص، تمام توان خود را در راه خدمت به مردم، دین و کشور به کار گرفت و در نهایت نیز خداوند متعال بالاترین درجه، یعنی شهادت در مسیر خدمت را به او عنایت کرد.

مسئولان از سیره شهید رئیسی درس بگیرند

امام جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت الگوگیری مسئولان از شهدای خدمت، تصریح کرد: امیدواریم همه مسئولان کشور از این شهید بزرگوار و سایر مسئولان بااخلاص درس بگیرند و با روحیه‌ای جهادی، پرتلاش و مخلصانه در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر خاطرنشان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت به مردم است و هرچه این خدمت خالصانه‌تر و برای رضای خدا باشد، آثار و برکات بیشتری برای جامعه خواهد داشت.

پیروزی نهایی از آن جبهه ایمان است

امام جمعه موقت خرم‌آباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به «جنگ رمضان»، اظهار داشت: در این رابطه چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد که نخستین نکته، مسئله پیروزی نهایی است و اینکه این پیروزی متعلق به چه جریانی خواهد بود.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر افزود: برای پاسخ به این سؤال باید دید قدرت واقعی و برتر از آنِ چه کسی است؛ دشمنان، کفار و مشرکان همواره نگاهشان به ظواهر و امکانات مادی بوده و به تجهیزات نظامی، سلاح، هواپیما، ناو، موشک و قدرت ظاهری خود تکیه کرده‌اند، اما خدا را ندیده‌اند.

وی ادامه داد: در مقابل، مؤمنان به قدرتی بی‌نهایت تکیه دارند و آن قدرت خداوند متعال است؛ قدرتی که وقتی انسان در برابر دشمنی با تمام تجهیزات و امکانات قرار می‌گیرد، به او قوت قلب و آرامش می‌دهد.

نگاه ظاهربین، حقیقت کربلا را درک نمی‌کند

امام جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به واقعه عاشورا، تصریح کرد: در کربلا دشمنان با همه امکانات، جمعیت فراوان و تجهیزات، امام حسین (ع) و یارانش را محاصره کردند و نگاه ظاهربین و سطحی ممکن است تصور کند چون امام حسین (ع) و یارانش به شهادت رسیدند، شکست خوردند؛ در حالی که این نگاه، نگاهی کودکانه و سطحی به حادثه عاشورا است.

وی بیان کرد: باید دید هدف امام حسین (ع) چه بود که در آن شرایط سخت، تسلیم نشد و با وجود حضور خانواده و یاران اندک، ایستادگی کرد؛ هدف سیدالشهدا (ع) احیای دین، توحید، نبوت و هدایت بشر بود تا راه حق را تا روز قیامت به انسان‌ها نشان دهد.

پیام عاشورا هر روز جهانی‌تر می‌شود

حجت‌الاسلام شمسی‌فر خاطرنشان کرد: امروز می‌بینیم که پیام عاشورا و نهضت امام حسین (ع) روزبه‌روز در جهان فراگیرتر و جهانی‌تر می‌شود، اما یزید که به دنبال چند روز متاع دنیا بود، از بین رفت و نابود شد.

وی افزود: امام حسین (ع) همچنان زنده است و هر روز مکتب و اهداف او زنده‌تر و اثرگذارتر از گذشته در جهان گسترش پیدا می‌کند و دل‌های آزادگان عالم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تکیه بر خدا، عامل حقیقی پیروزی است

امام جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر تفاوت نگاه مادی و نگاه ایمانی، گفت: عده‌ای فقط سلاح و قدرت ظاهری را می‌بینند، اما نگاه مؤمنانه و عاقلانه، قدرت خداوند را مشاهده می‌کند؛ همان نگاهی که می‌گوید «حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر».

حجت‌الاسلام شمسی‌فر ادامه داد: کسی که خدا را ببیند، دیگر قدرت‌های ظاهری در برابر او قدرتی به شمار نمی‌آیند، چراکه خداوند قوی و عزیز است و هرکس دین خدا را یاری کند، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: کسی که به خدا تکیه دارد، قدرت برتر را در اختیار دارد و یقین دارد که پیروزی نهایی از آن جبهه حق است؛ از همین رو اهل ایمان در برابر دشمنان دچار ترس و اضطراب نمی‌شوند.

ایستادگی ملت ایران ریشه در ایمان به خدا دارد

امام جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی، اظهار داشت: ملت ایران اسلامی در دوران هشت ساله دفاع مقدس، جنگ تحمیلی اخیر و همچنین در مقابله با آمریکا، رژیم صهیونیستی، با وجود همه امکانات و قدرت ظاهری دشمنان، ایستادگی کرد و هرگز دچار ترس و عقب‌نشینی نشد.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان و باور به «حسبنا الله و نعم الوکیل» در میدان ایستاد و همین ایمان سبب شد که در سخت‌ترین شرایط نیز روحیه خود را حفظ کند.

وی ادامه داد: در زمان بمباران شهرها، مردم با وجود حملات دشمن در میدان حضور داشتند، اما در مقابل مشاهده می‌کنیم که صهیونیست‌ها با شنیدن صدای آژیر خطر، هراسان به سمت پناهگاه‌ها فرار می‌کنند.

روحیه مقاومت در جبهه مقاومت موج می‌زند

امام جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله، بیان کرد: در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله نیز دیدیم که هواپیماهای رژیم صهیونیستی بر فراز جمعیت به پرواز درآمدند، اما مردم نه‌تنها نترسیدند و فرار نکردند، بلکه با صلابت و استحکام بیشتری شعار «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

وی تصریح کرد: این روحیه برخاسته از منطق قرآن کریم است؛ همان منطقی که در سوره طه به حضرت موسی (ع) خطاب می‌شود: «لا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَی»؛ نترس، زیرا تو برتری.

امام خمینی(ره) با تکیه بر ایمان، آمریکا را ناتوان می‌دانست

حجت‌الاسلام شمسی‌فر خاطرنشان کرد: اینکه امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» و امام شهید ما نیز همین سخن را تکرار می‌کردند، به دلیل اتکای آنان به قدرت الهی بود، نه محاسبات صرف مادی.

وی افزود: حضرت موسی (ع) نیز زمانی که در برابر فرعون و ساحران او قرار گرفت، در ظاهر از نظر امکانات در محاصره کامل بود، اما خداوند به او فرمود: «لا تَخافا إِنَّنی مَعَکُما أَسمَعُ وَ أَری»؛ نترسید، من با شما هستم، می‌شنوم و می‌بینم.

پیروزی نهایی از آنِ مؤمنان و متقین است

امام جمعه موقت خرم‌آباد گفت: کسی که باور داشته باشد خداوند مراقب اوست و او را می‌بیند، دیگر دچار ترس و اضطراب نخواهد شد، زیرا به قدرتی برتر و شکست‌ناپذیر تکیه کرده است.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر تأکید کرد: بر اساس منطق قرآن کریم، پیروزی نهایی از آنِ اهل حق، مؤمنان و متقین است و جبهه ایمان در نهایت بر جبهه باطل غلبه خواهد کرد.

توکل به خدا، عامل امید و استقامت ملت ایران است

امام جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه خطبه‌ها با تأکید بر نقش ایمان و توکل در پایداری ملت‌ها، اظهار داشت: ایمان به خداوند متعال، امید، ایستادگی و مقاومت را در دل انسان زنده می‌کند و هرکس خدا را داشته باشد، در برابر سختی‌ها مقاوم خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهروز شمسی‌فر افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمی»؛ یعنی مؤمن نباید تنها به ظواهر و تجهیزات دشمن نگاه کند، چراکه اثرگذاری حقیقی به اراده الهی وابسته است.

وی ادامه داد: ممکن است دشمنان از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی، هواپیماها و تجهیزات برخوردار باشند، اما وقتی ملتی برای خدا و در مسیر حق حرکت کند، خداوند یاری‌گر او خواهد بود.

ملت مؤمن در برابر سختی‌ها استقامت می‌کند

امام جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به اهمیت استقامت در مسیر الهی، بیان کرد: ویژگی مهم اهل ایمان، پایداری و استقامت در شرایط سخت است و خداوند نیز وعده داده است که اگر در این راه استقامت کنید، شما را از رحمت و برکات خود بهره‌مند خواهد ساخت.

وی تصریح کرد: امروز آمریکا در میدان نبرد نظامی شکست خورده و در عرصه‌های مختلف نتوانسته به اهداف خود برسد؛ حتی تلاش کرد با ایجاد آشوب و ناامنی در خیابان‌ها، ملت ایران را دچار تزلزل کند، اما در این عرصه نیز ناکام ماند.

دشمن به دنبال شکستن اراده ملت ایران است

حجت‌الاسلام شمسی‌فر خاطرنشان کرد: امروز دشمن وارد جنگ اراده‌ها شده و تلاش می‌کند از طریق فشارهای اقتصادی، اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما ملت مؤمن و متدین ایران با ایمان به خداوند، توکل و شناخت قدرت الهی، دچار ترس و عقب‌نشینی نخواهد شد.

وی افزود: اگر ملت ایران استقامت کند، خداوند همه خیرات، عزت و پیشرفت را برای این ملت رقم خواهد زد، اما اگر خدای ناکرده سستی و عقب‌نشینی به وجود بیاید، انسان همه چیز را از دست خواهد داد.

عقب‌نشینی در برابر دشمن، استقلال ملت‌ها را از بین می‌برد

امام جمعه موقت خرم‌آباد گفت: امنیت، اقتصاد، فرهنگ، استقلال و آزادی ملت‌ها در گرو ایستادگی آنان است و هرجا ملت‌ها در برابر زورگویی دشمنان کوتاه آمده‌اند، استقلال خود را از دست داده‌اند.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر با اشاره به سکوت برخی کشورها در برابر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: امروز بسیاری از کشورها حتی جرئت محکوم کردن آمریکا را هم ندارند، چراکه استقلال و آزادی واقعی ندارند و از قدرت‌های استکباری هراس دارند.

وی تأکید کرد: ملت ایران اسلامی با روحیه مقاومت و استقامت، این مسیر را ادامه خواهد داد و به فضل الهی به اهداف بلند خود دست پیدا خواهد کرد.

محتکران و اخلالگران اقتصادی در زمین دشمن بازی می‌کنند

امام جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه خطبه‌ها با اشاره به نقش برخی عناصر سودجو و فرصت‌طلب در ایجاد فشار اقتصادی بر مردم، اظهار داشت: عناصر سست‌عنصر، ضعیف‌الایمان، وطن‌فروشان، منافقان و توطئه‌گران که تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند، در عمل در زمین دشمن بازی می‌کنند.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر افزود: افرادی که در شرایط حساس جامعه اقدام به احتکار کالا، گران‌فروشی، اجحاف در حق مردم و حرام‌خواری می‌کنند، در حقیقت به دشمن برای افزایش فشار بر ملت کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد فشار اقتصادی و تضعیف روحیه مردم است، چنین اقداماتی نوعی همراهی با دشمن و ضربه زدن به امنیت و آرامش جامعه محسوب می‌شود.

برخورد قاطع با محتکران مطالبه مردم است

امام جمعه موقت خرم‌آباد با درخواست از دستگاه قضایی برای برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی، تصریح کرد: از قوه قضائیه انتظار می‌رود با شجاعت، صلابت و قاطعیت با محتکران، خائنان و افرادی که امنیت اقتصادی مردم را هدف قرار می‌دهند برخورد کند.

وی بیان کرد: ملت ایران پشتیبان دستگاه قضایی در برخورد با این افراد است و اگر مردم ببینند که با اقتدار و بر اساس قوانین سخت‌گیرانه دوران جنگ با اخلالگران برخورد می‌شود، قطعاً حمایت و همراهی بیشتری خواهند داشت.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر تأکید کرد: مطالبه مردم، برخورد شدید و اجرای اشد مجازات برای افرادی است که در شرایط حساس کشور با اقدامات سودجویانه به مردم و جامعه آسیب وارد می‌کنند.

ملت ایران با مقاومت خود دشمنان را ناکام خواهد گذاشت

امام جمعه موقت خرم‌آباد در پایان خطبه‌ها با قدردانی از ایستادگی و مقاومت ملت ایران، اظهار داشت: حمد و سپاس خداوند متعال را برای ملت بزرگی که با صلابت، استقامت و ایمان در برابر دشمنان ایستاده‌اند و در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی نکرده‌اند، به جا می‌آوریم.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر افزود: ملت ایران با ایمان و بصیرت خود بار دیگر به آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان خواهد داد که در برابر زورگویی و تجاوز تسلیم نخواهد شد و دشمنان قطعاً شکست خواهند خورد.

وی ادامه داد: اگر دشمنان بار دیگر مرتکب خطا و تجاوز شوند، ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با قدرت و اقتدار پاسخ قاطعی به آنان خواهند داد و دشمن را سر جای خود خواهند نشاند.

نیروهای مسلح پاسخ قاطع به دشمنان خواهند داد

امام جمعه موقت خرم‌آباد با تقدیر از آمادگی نیروهای نظامی کشور، تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، آمادگی و توان بازدارندگی بالا، هرگونه اقدام دشمنان را با پاسخ کوبنده مواجه خواهند کرد.

وی بیان کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند و هرگونه ماجراجویی علیه جمهوری اسلامی، هزینه سنگینی برای آنان به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم پروردگار متعال هرچه زودتر ملت ایران و جبهه مقاومت را به پیروزی نهایی برساند و دشمنان اسلام و ملت‌های مظلوم، طعم شکست را بچشند و ملت‌های آزاده جهان شاهد تحقق وعده الهی و پیروزی نهایی جبهه حق باشند.