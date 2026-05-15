۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در جاده چالوس و تردد روان در سایر محورهای شریانی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت جوی و تردد در محورهای برون‌شهری را تشریح کرد.

گزارش‌ها حاکی از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده سیاه‌بیشه است. تردد در محور فیروزکوه، هراز، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس و آزادراه تهران- شمال روان و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

محور قدیم بستان‌آباد - میانه حد فاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

سمیه رسولی

