به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور وضعیت جوی و تردد در محورهای برونشهری را تشریح کرد.
گزارشها حاکی از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده سیاهبیشه است. تردد در محور فیروزکوه، هراز، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس و آزادراه تهران- شمال روان و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.
محور قدیم بستانآباد - میانه حد فاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن - کوهسالار علیا - سهراهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میشود.
