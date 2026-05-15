حسینی: شهید رئیسی الگوی جدید حکمرانی و ولایتمداری بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین که در آستانه دومین سالگرد شهادت شهدای خدمت برگزار شد، با اشاره به توفیق همراهی با شهید آیتالله رئیسی، به تشریح ابعاد شخصیتی و مدیریتی رئیسجمهور فقید پرداخت و تأکید کرد: هرچه انسان به مردان بزرگ نزدیکتر میشود، با ویژگیهای بارز آنها بیشتر آشنا میگردد و تعابیر امام شهید ما درباره شهید رئیسی بیبدیل است.
وی افزود: ما درباره هیچ شخصیت دیگری این حجم از اوصاف را از زبان رهبر معظم انقلاب سراغ نداریم، چرا که ایشان از نزدیک میدانستند شهید رئیسی چه اخلاصی برای خدمت به مردم دارد و چگونه سر از پا نمیشناسد.
شهید رئیسی؛ الگوی جدید حکمرانی
حسینی با بیان اینکه شهدای خدمت نیازی به تعریف و تمجید ما ندارند، اما ما نیازمند شناخت عباد صالح خدا هستیم، تصریح کرد: شهید رئیسی یک الگوی جدید از حکمرانی ارائه داد که چگونه میتوان راه برونرفت از مشکلات را پیدا کرد و کشور را به سمت پیشرفت و آبادانی سوق داد.
معاون پارلمانی دولت سیزدهم، شهید جمهور را شخصیتی جامعالاطراف خواند و گفت: ایشان یک مجتهد و فقیه بود، نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری و در مقطعی رئیس قوه قضاییه. کسی که با اجتهاد و استنباط احکام الهی بیگانه باشد، در چنین جایگاهی قرار نمیگیرد. با این حال برخی جفا کردند، اما مردان الهی همواره در معرض افترا و تهمت بودهاند و ایشان با سعه صدر و بردباری از کنار این مسائل عبور میکرد.
وی با اشاره به توصیههای مکرر شهید رئیسی به اعضای دولت خاطرنشان کرد: ایشان همیشه میگفت سرگرم حواشی نشوید، کار اصلی خودتان را انجام دهید. بله، جایی باید ابهامات را توضیح داد، اما اینکه تمام وقت و انرژی صرف بگو و مگو با این و آن شود، زمان میگذرد و وظایف اصلی بر زمین میماند.
ولایتمداری بینظیر، رمز موفقیت شهید جمهور
حسینی در ادامه، روحیه ولایتمداری شهید رئیسی را بینظیر توصیف کرد و گفت: ما یک مورد سراغ نداریم که ایشان کمترین زاویهای با رهبری داشته باشد؛ چه در محافل عمومی، چه در جلسات دولت و چه در جلسات خصوصی دونفره. تأکید همیشگی ایشان این بود که باید فرامین و منویات رهبری را اجرا کنیم، چرا که ثابت شده هرجا از نگاه امام راحل و رهبری فاصله گرفتیم، کشور آسیب دیده است.
وی افزود: یکی از رازهای موفقیت ایشان همین بود که خود را یک طلبه و سرباز نظام و رهبری میدانست، نه اینکه مثل بعضیها دچار غرور و کبر شود. به تعبیر خودش: «گر به دولت برسیم مست نگردیم مردی».
معاون پارلمانی دولت سیزدهم با یادآوری پیشینه زندگی شهید رئیسی اظهار کرد: ایشان در ۵ سالگی یتیم شد، طعم فقر را چشید و تا پایان عمر نیز سادهزیست بود. هیچگاه سرگرم تشریفات و تجملات نشد و همواره تأکید میکرد باید به مشکلات طبقات محروم رسیدگی شود.
حسینی به گوشهای از انضباط مالی دولت شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: وقتی تولیت آستان قدس بود، حق التولیه خود را برای ساخت یک درمانگاه اختصاص داد. در دولت نیز یک ریال حق مأموریت دلاری به وزرا پرداخت نمیکرد و میگفت شما باید مثل مردم زندگی کنید. ایشان با فساد حساسیت ویژهای داشت و میگفت نباید صرفاً با مفسد برخورد و مجازات کرد، بلکه باید ریشههای فساد، امضاهای طلایی و رانتها را بخشکانیم تا منافع آن به مردم برگردد.
سیاست خارجی متوازن و پشت پرده عملیات وعده صادق یک
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح رویکرد شهید رئیسی در سیاست خارجی گفت: درحالیکه پیش از آن همه نگاهها به برجام و غرب دوخته شده بود، ایشان سیاست متوازن را دنبال کرد. دنیا محدود به آمریکا و چند کشور اروپایی نیست. نتیجه این نگاه، عضویت ایران در سازمان شانگهای و گروه بریکس و همکاری با روسیه، چین، هند و دیگر کشورهای قدرتمند اقتصادی بود. ثمره این راهبرد را در جنگ اخیر دیدید که روسیه و چین در موضوع تنگه هرمز وتو کردند.
وی سپس به افشای جزئیاتی تازه از عملیات وعده صادق یک پرداخت و روایت کرد: پس از حمله به کنسولگری ما در دمشق، شهید رئیسی بلافاصله شورای عالی امنیت ملی را تشکیل داد و بر اجرای عملیات تأکید کرد. آن زمان یکی از وزرای خارجه کشورهای اروپایی با شهید امیرعبداللهیان تماس گرفت و گفت: همه پشت اسرائیل هستیم، لایههای مختلف پدافندی وجود دارد، موشکهای شما از خلیج فارس رصد میشود و اصلاً به تلآویو نمیرسد. میخواستند ما را منصرف کنند.
معاون پارلمانی دولت سیزدهم ادامه داد: اما وقتی عملیات آغاز شد و موشکها و پهپادها فرود آمدند، همان وزیر خارجه تماس گرفت و التماسکنان پرسید: «حالا کی میخواهید متوقفش کنید؟» این نشان داد که باید از موضع عزت و اقتدار با دشمن برخورد کرد، وگرنه جریتر و جسورتر میشوند.
حسینی در پایان با اشاره به شرایط کنونی و نقش تعیینکننده تنگه هرمز تصریح کرد: یکی از بحثهای مهم ترامپ در دیدار با رئیسجمهور چین، کمک خواستن برای پایان دادن به موضوع تنگه هرمز بود. این نشان میدهد ما توانستیم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم. تنگه هرمز صرفاً یک آبراه نیست، یک گلوگاه و رگ حیاتی است که در اختیار ماست و باید با قدرت حفظش کنیم. با این برگ برنده میتوانیم تحریمها را برداریم و مشکلات را حل کنیم.
