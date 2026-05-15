به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، ضمن اشاره به مشکلات حمل ونقل شهری، وضعیت نانوایی ها و ضرورت مدیریت مصرف آب در منطقه سیستان، از مسئولان خواست برای رفع دغدغه های مردم اقدام جدی تری انجام دهند.

امام جمعه زابل با اشاره به گلایه شهروندان از وضعیت تاکسی ها گفت: در برخی مسیرها تعداد تاکسی ها کافی نیست و مردم ناچار به استفاده از خودروهای شخصی یا دربست میشوند که هزینه بالایی دارد. وی مسیر بیمارستان حضرت امیر را از نقاط دارای مشکل دانست و خواستار ساماندهی توسط تاکسیرانی شد.

خطیب جمعه زابل همچنین به مشکلات نانوایی ها اشاره کرد و گفت: مردم از خریدهای خارج از نیاز و استفاده از سهمیه نان برای خوراک دام گلایه دارند. وی این اقدام را خیانت به سفره مردم توصیف و بر نظارت بیشتر بر کیفیت و نحوه توزیع نان تأکید کرد.

ضرورت مدیریت آب ورودی به سیستان توسط مسئولان

وی با اشاره به وضعیت آب در سیستان، ضمن قدردانی از بارشهای اخیر و ورود آب از افغانستان، خواستار مدیریت صحیح منابع آبی شد و از خانواده ها خواست مراقبت بیشتری از کودکان در برابر غرقشدگی داشته باشند.

حجت الاسلام پوراندخت به مناسبت سالروز ازدواج، مهریه های سنگین و تشریفات را از موانع ازدواج جوانان دانست و خواستار آسانگیری خانواده ها شد. وی همچنین یاد و خاطره شهید خدمت آیت الله رئیسی را گرامی داشت.

خطیب جمعه زابل در بخش پایانی به تحولات بین المللی اشاره کرد و گفت: ترامپ تصور میکرد میتواند ایران را شکست دهد و با ژست قهرمان به چین برود، اما خوار و مفتضحانه شکست خورد. ایران با بستن تنگه هرمز، کاخ سفید را به زانو درآورد و ترامپ مجبور شد در چین خواهش و التماس کند. نوع برخورد تحقیرآمیز رئیس جمهور چین با ترامپ، کاهش نفوذ آمریکا در معادلات جهانی را به جهان مخابره کرد.