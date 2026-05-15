۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن همزمان با سراسر کشور در دو حوزه امتحانی بابل و ساری برگزار شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی رئیس دارالقرآن تبلیغات اسلامی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و اینکه این نخستین آزمون ملی در شرایط پس از آغاز جنگ و در وضعیت سکوت صحنه نبرد برگزار شد، این رویداد یک نوع خط شکنی مناسب، درس آموز و ضروری توصیف شده که توانست الگویی برای سایر آزمونهای کشوری باشد.

وی افزود: در این آزمون ۱۹۷ نفر از حافظان ثبت نام کردند و در مجموع دو حوزه، ۱۷۷ نفر در آزمون شرکت کردند.

وی گفت::نتیجه آزمون کتبی ۲۵ خرداد اعلام میشود. قبول شدگان پس از شرکت در مرحله شفاهی و کسب حد نصاب قبولی، موفق به اخذ مدرک تخصصی حفظ سطوح یک تا پنج خواهند شد.

وی ادامه داد: این آزمون روز جمعه در دو شهر بابل و ساری با حضور حفاظ سراسر استان مازندران برگزار شد.

