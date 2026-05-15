به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: دوره‌ای مرطوب و پربارش طی هفته آینده بسیاری از مناطق کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از فردا (شنبه، ۲۶ اردیبهشت) نیز موج فعال بارشی از سمت شمال‌غرب وارد کشور خواهد شد.

بر اساس اعلام این سازمان، الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد مناطق شمال‌غرب و سواحل دریای خزر در اوج بارش‌ها قرار خواهند گرفت و هفته آینده در این نواحی، هوایی خنک و بارانی حاکم می‌شود. همچنین در مناطق کم‌برخوردار از رطوبت، وقوع تندباد و صاعقه پیش‌بینی شده است.

با توجه به پیش‌بینی‌ها، فعالیت این سامانه بارشی به‌تدریج استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، قم، غرب اصفهان، شمال چهارمحال و بختیاری، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، البرز، تهران و قزوین را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در این مناطق بارش باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.