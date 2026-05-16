رگبار و رعد و برق در برخی نقاط تهران؛ کاهش دما تا دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
تا روز یکشنبه (۲۷ اردیبهشت) با بروز ناپایداری جوی و فعالیت سامانه بارشی افزایش ابرناکی وزش باد شدید در برخی مناطق بهویژه بخشهای شمالی رگبار و رعد و برق در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در بخشهای جنوبی و غربی در بعضی ساعتها وزش باد شدید مورد انتظار است.
امروز گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا بهویژه در مناطق غربی و جنوبی و در ساعتهای بعد از ظهر و شب در مناطق شمالی رگبار و رعد و برق با امکان آبگرفتگی و جاری شدن روانآب بهویژه در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی میشود.
از روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) تا روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) با گذر متناوب امواج ناپایدار جوی در بعضی ساعات وزش باد شدید و رگبار پراکنده و رعد و برق مورد انتظار است.
از امروز تا صبح دوشنبه کاهش نسبتا محسوس دما و روز سه شنبه افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
