به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۲۶ اردیبهشت) با نفوذ بیشتر سامانه بارشی، شاهد تشدید ناپایداری‌های جوی در شمال‌غرب، نیمه غربی سواحل دریای خزر، غرب کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های البرز خواهیم بود.

وی افزود: در استان زنجان امروز تمامی پدیده‌های جوی شامل بارش‌های سنگین، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود و به شهروندان توصیه می‌شود از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیل‌ها اکیداً خودداری کنند.

این کارشناس سازمان هواشناسی بیان کرد: در استان آذربایجان شرقی نیز برای امروز و فردا (یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت) بارش‌های سنگین پیش‌بینی شده و لازم است مردم این استان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و نسبت به شرایط جوی ناپایدار آمادگی کامل داشته باشند.

وی ادامه داد: در استان کردستان به‌ویژه در مناطق مریوان، بانه، سقز و هزارکانی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها باید برای لایروبی معابر شهری، پاکسازی کانال‌ها و دهانه پل‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته باشند.

اصغری تصریح کرد: در استان البرز، به‌ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها شامل هشتگرد، طالقان، اشتهارد، دیزین و آستارا، بارش‌های سنگین برای امروز و فردا پیش‌بینی شده است و از کوهنوردان درخواست می‌شود طی ۴۸ ساعت آینده از هرگونه صعود به ارتفاعات خودداری کنند، زیرا احتمال وقوع پدیده‌های جوی مخرب بسیار بالاست.

این کارشناس هواشناسی گفت: علاوه بر این استان‌ها، برای قزوین، گیلان، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی و مازندران نیز هشدار ناپایداری‌های شدید جوی صادر شده و این مناطق باید آماده مواجهه با شرایط جوی نامساعد باشند.

وی یادآور شد: در استان تهران نیز در مناطق کوهستانی احتمال وقوع صاعقه، تگرگ، سقوط سنگ و رانش زمین وجود دارد و لازم است تمهیدات لازم در این زمینه مدنظر قرار گیرد. در نیمه جنوبی کشور، به‌ویژه استان ایلام و خوزستان، سرعت وزش باد در حد قابل توجهی افزایش خواهد یافت و شرایط ناپایدار جوی حاکم می‌شود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در چهارمحال و بختیاری، به‌ویژه مناطق سامان و کوهرنگ، انتظار رگبارهای شدید وجود دارد و در استان کرمانشاه نیز به‌ویژه در نیمه شمالی، مناطق روانسر، جوانرود و پاوه باید برای بارش‌های نسبتاً شدید آماده باشند.