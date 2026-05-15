به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی بعثت کرمانشاه در آستانه از سرگیری رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، اقدامی ارزشی و معنوی را در فضای مجازی رقم زد. این باشگاه که خود را برای حضور در نخستین هفته مسابقات پس از وقفه ناشی از شرایط جنگی آماده می‌کند، با انتشار تصویری تأمل‌برانگیز، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب را گرامی داشت.

در این طرح گرافیکی که در صفحات منتسب به این باشگاه منتشر شده است، لوگوی باشگاه بعثت در کنار یک کیف مدرسه خاکی و آغشته به خون قرار گرفته که تصویری گویای مظلومیت کودکان در درگیری‌های اخیر است. این اقدام نمادین به منظور پاسداشت خون پاک دانش‌آموزانی صورت گرفته است که در جریان حملات جنایتکارانه محور آمریکایی-صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

نکته برجسته در این تصویر، درج عبارت «میناب ۱۶۸» بر روی این کیف مدرسه خاکی و خونی است؛ عبارتی که به عنوان نمادی از این فاجعه انسانی و سندی بر جنایات متجاوزان در حمله به اهداف غیرنظامی شناخته می‌شود. این پیام بصری به خوبی عمق فاجعه رخ داده و همدردی جامعه ورزش استان کرمانشاه با خانواده‌های داغدار این حادثه را به تصویر کشیده است.

باشگاه بعثت کرمانشاه با این حرکت فرهنگی نشان داد که در کنار فعالیت‌های ورزشی، بر رسالت اجتماعی خود در دفاع از ارزش‌های ملی و انسانی پایبند بوده و همواره یاد شهدای گرانقدر ایران اسلامی را به عنوان الگوهای واقعی ایثار، سرلوحه فعالیت‌های خود قرار می‌دهد. این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای در میان ورزش‌دوستان و فعالان فضای مجازی مواجه شده و بار دیگر پیوند میان میادین ورزشی و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.