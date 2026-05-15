بهادری جهرمی: هویت اسلامی-ایرانی خط قرمز مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی جمعه شب در هفتاد و ششمین شب ایستادگی و مقاومت در جمع مردم شهرستان نوشهر با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب برای سومین بار در موضوع روز معلم، بر هویت اسلامی-ایرانی به‌عنوان محور اصلی ایستادگی تأکید کردند.

وی گفت:ایشان از شهید رئیسی به‌عنوان الگویی که امام خمینی (ره) نیز بر آن تأکید داشتند، یاد کردند.

سخنگوی دولت شهید رئیسی افزود: هویت اسلامی-ایرانی یعنی سپاهیان در اوج بمباران، پشت سر هم از خود تمام قد دفاع می‌کنند؛ یعنی مردم در تمام شهرها و میدان‌ها زیر موشک‌باران شعار می‌دهند «نه سازش، نه تسلیم» و این همان هویتی است که امروز یکی از محورهای اصلی پیام رهبر بود.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب خطاب به مسئولان تصریح کرد: مردم به ما گفتند مذاکرات را معطل شرط و بی‌نتیجه نکنید.

بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور بانوان در عرصه مقاومت خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که در همه شهرها، میدان‌ها و مراسم به چشم می‌خورد، حضور بانوان ایران زمین است.

وی تأکید کرد: این زنان به‌درستی اثبات کردند که معنی واقعی «زن، زندگی، آزادی» را فقط در سایه هویت اسلامی-ایرانی می‌توان درک کرد.