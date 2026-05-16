لرستان دیگر بارش مؤثری نخواهد داشت؛ احتمال وقوع گردوغبار در خرداد

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه بعد از سیلاب مخرب سال ۹۸ در شهرستان پلدختر، از محل ماده ۱۰ مدیریت بحران استان اعتباری را برای خرید سامانه هشدار سیلاب در استان اخذ کردیم، اظهار داشت: این امر کمک بسزایی در بحث پیش‌بینی‌های هواشناسی به ما می‌کرد.

خرید رادار هواشناسی برای لرستان

وی با بیان اینکه این سامانه بارش‌های سیلابی را در مناطق مختلف استان پیش‌بینی و نشان می‌دهد، عنوان کرد: مهم‌ترین اقدام دیگر در استان بحث خرید رادار هواشناسی برای لرستان است.

مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه سال‌ها ما در بحث پیش‌بینی‌های هواشناسی در استان از رادار هواشناسی کرمانشاه استفاده می‌کردیم، افزود: آن هم به دلیل توپوگرافی و شرایط خاص جغرافیایی که استان ما دارد، همواره با قطعی ارتباط مواجه می‌شدیم و در بحث پیش‌بینی‌هایمان با مشکل مواجه می‌شدیم.

مرادپور با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۰ باوجوداینکه ۱۰ سال بود هیچ رادار هواشناسی وارد کشور نشده بود، با کمک مسئولان استان و ملی، این رادار هواشناسی با ایجاد زیرساخت‌های لازم در اختیار استان قرار گرفته شد.

وی افزود: در نهایت این رادار هواشناسی در سال ۱۴۰۳، به‌صورت ویدئوکنفرانس به بهره‌برداری رسید.

دلایل ایجاد گردوغبار در لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان همچنین از راه‌اندازی سامانه ۱۳۴ هواشناسی در استان خبر داد و گفت: با برقراری تماس با این سامانه همه پیش‌بینی‌های هواشناسی در استان اعلام می‌شود.

مرادپور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شکل‌گیری توده‌های گردوغبار عوامل زیادی دخیل هستند، افزود: وزش بادهای شدید، خشکسالی و کم‌آبی از جمله این عوامل به‌حساب می‌آید.

وی گفت: همچنین کوهستانی بودن لرستان موجب محبوس شدن ریزگردها در استان می‌شود.

پیش‌بینی گردوغبار بسیار سخت است

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به اینکه عمده گردوغباری که وارد استان لرستان می‌شود بیشتر از مناطق عراق و سوریه است، بیان داشت: زمانی که آنجا بر اثر بادهای شدید گردوغبار شکل می‌گیرد، گردوغبار حرکت می‌کند، از طریق ماهواره و رادار زمانی که از طریق مرزهای غربی کشور وارد می‌شود، مرتب این موضوع مورد رصد همکاران ما در هواشناسی قرار می‌گیرد، معمولاً به‌خاطر شرایط خاص و توپوگرافی که استان ما دارد، معمولاً این گردوغبار محبوس می‌شود، مگر اینکه بارش و یا وزش باد داشته باشیم که شاهد جابه‌جایی ذرات گردوغبار در استان باشیم.

مرادپور با تأکید بر اینکه پیش‌بینی گردوغبار نسبت به بارش‌ها بسیار سخت است، چون کافی است که به طور مثال ما وزش باد را نداشته باشیم، موجب می‌شود که گردوغبار ساکن بمانند و حرکتی نکنند، تصریح کرد: زمانی هم که گردوغبار وارد جو استان از مرزهای غربی می‌شود، کافی است که سمت و جهش باد عوض شود و به جو استان نرسد.

وی تصریح کرد: اوج ورود ریزگردها در سال ۸۷ و ۸۸ در استان بوده که حتی دید افقی به زیر ۵۰ متر هم رسیده است، افزود: بیابان‌زدایی، کاشت درختان و گیاهان بومی در مناطق مرزی می‌تواند راه مقابله با ورود ریزگردها باشد.

لرستان دیگر بارش مؤثری نخواهد داشت

مدیرکل هواشناسی لرستان در ادامه سخنان خود به بارندگی‌ها در استان طی اردیبهشت و خرداد اشاره کرد و گفت: تا پایان اردیبهشت‌ماه، بارش‌ها به‌صورت رگباری، خفیف و نقطه‌ای خواهد بود.

مرادپور، عنوان: چون این فصل از سال بارش‌ها همراه با تگرگ است، همین بارش‌ها اخیر موجب خسارت به کشاورزان شد، نقشه‌های کوتاه‌مدت ما نشان می‌دهد که تا اواخر اردیبهشت‌ماه، شاید بارش‌های رگباری و نقطه‌ای خفیفی در استان داشته باشیم.

وی تأکید کرد: بارش مؤثر آن‌چنانی دیگر در استان نخواهیم داشت، مگر اینکه در فصل تابستان با بحث «ال‌نینو» مواجه شویم که اصلاً شرایط آن متفاوت و جدا است، در خردادماه نیز بارش مؤثر نخواهیم داشت، ولی امکان دارد که ریزگردها مهمان استان شوند.