مقابل وحدت شکنان در جامعه می ایستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری جمعه شب در اجتماع مردم ولایتمدار شهرستان جویبار با اشاره به وعده‌های الهی اظهار داشت: خداوند به مؤمنان بشارت داده است که پیروزی نزدیک است. نعمت دیگری که خدای عزیز و متعال بر نعمت‌هایمان افزود، نعمت پیروزی می‌باشد.

وی با تأکید بر عزم راسخ ملت ایران تصریح کرد: دشمن هیچ شکافی در عزم و اراده ما ایجاد نخواهد کرد. ما فرزندان خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید، لحظه‌ای میدان و خیابان را رها نخواهیم کرد.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت وحدت ملی تأکید کرد و گفت: بر تقویت وحدت ملی پای می‌فشاریم و در مقابل وحدت‌شکنان می‌ایستیم. مردم انتظار دارند مسئولان و دست‌اندرکاران اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری، همانند رزمندگان و مردم که در لنج‌ها و خیابان‌ها ایستادگی کردند، از بازار و میادین اقتصادی نظارت دقیق داشته باشند و با احتکارکنندگان، رانت‌خواران، برهم‌زنندگان بازار و گران‌فروشان برخورد قانونی کرده و آنان را به سزای اعمالشان برسانند.

رئیس شورای هیئات مذهبی پهنه شمال کشور افزود: برای دفاع از ایران عزیز همه در کنار هم باشیم. هرجا مقاومت کردیم پیروز شدیم. مردم مقاوم و صبور ایران، الله‌اکبر را فراموش نکنیم که دشمن در برابر آن طاقت نمی‌آورد؛ سلاحی است که دشمن در مقابل آن عاجز است. ما با الله‌اکبر بر کفر و ظالم، آمریکا و اسرائیل و منافقان پیروز خواهیم شد.