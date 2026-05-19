۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۳۵

در آستانه سفر به پکن؛

پوتین: روابط روسیه و چین به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته است

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آستانه آغاز سفر رسمی خود به چین، در سخنانی راهبردی به تبیین افق‌های روشن و بی‌سابقه در مناسبات مسکو و پکن پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اندکی پیش از سفر رسمی به چین با تأکید بر عمق مناسبات دو کشور اعلام کرد: روابط روسیه و چین به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته است.

وی افزود: دو کشور با اطمینان کامل به آینده چشم دوخته‌اند و به طور فعال در حال توسعه ارتباطات خود در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و دفاع هستند.

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد: روسیه و چین آمادگی کامل دارند تا در طیف گسترده‌ای از مسائل، از جمله حفاظت از حاکمیت ملی و یکپارچگی ارضی، به طور همه‌جانبه از یکدیگر حمایت کنند.

وی با تبیین ماهیت این هم‌پیمانی با چین خاطرنشان کرد: دوستی مسکو و پکن علیه هیچ طرف یا کشور ثالثی نیست، بلکه هدف ما از این مناسبات، اجرا و تحکیم صلح است.

پوتین در پایان یادآور شد: ارتباطات دوستانه و صمیمانه روسیه و چین به تدوین و اجرای جسورانه‌ترین طرح‌ها و برنامه‌ها برای آینده کمک شایانی خواهد کرد.

