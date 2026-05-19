به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اندکی پیش از سفر رسمی به چین با تأکید بر عمق مناسبات دو کشور اعلام کرد: روابط روسیه و چین به سطحی بیسابقه ارتقا یافته است.
وی افزود: دو کشور با اطمینان کامل به آینده چشم دوختهاند و به طور فعال در حال توسعه ارتباطات خود در حوزههای سیاست، اقتصاد و دفاع هستند.
رئیسجمهور روسیه تصریح کرد: روسیه و چین آمادگی کامل دارند تا در طیف گستردهای از مسائل، از جمله حفاظت از حاکمیت ملی و یکپارچگی ارضی، به طور همهجانبه از یکدیگر حمایت کنند.
وی با تبیین ماهیت این همپیمانی با چین خاطرنشان کرد: دوستی مسکو و پکن علیه هیچ طرف یا کشور ثالثی نیست، بلکه هدف ما از این مناسبات، اجرا و تحکیم صلح است.
پوتین در پایان یادآور شد: ارتباطات دوستانه و صمیمانه روسیه و چین به تدوین و اجرای جسورانهترین طرحها و برنامهها برای آینده کمک شایانی خواهد کرد.
