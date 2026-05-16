مستند«شور شیرین» روی میز تدوین؛ روایت ناکامی دشمن در حسینیه اعظم زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مستند«شور شیرین»به سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان و با مشارکت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهیه می شود، از نقش این پایگاه مردمی در جنگ تحمیلی ۸ ساله ، جنگ رمضان و بمباران توسط آمریکا و اسرائیل تا مقابله با تهدیدهای گوناگون از جمله آتش‌سوزی مساجد در اغتشاشات سال‌های اخیر و حتی تهدید داعش روایت می‌شود.

مستند«شور شیرین» به تهیه‌کنندگی فرید احدیان و کارگردانی ابوالفضل گلفام، در این ایام روی میز تدوین قرار دارد تا برای پخش در ایام محرم از شبکه‌های سراسری آماده شود.

مجری طرح این مستند مهدی بیات است و دیگر عوامل عبارتند از: سیدمصطفی موسوی و مجتبی جعفرلو (تصویربرداران) یاسر پاک منش(تدوین) مجید بهرامی و مجتبی خاتمی (صدابرداران) بهزاد گلفام (مدیر تولید) و احمد لشینی (گوینده متن). این مستند در آغاز به سراغ تاریخ مستند حسینیه اعظم زنجان رفته است؛ جایی که قدیمی‌ترین منبع آن را کتاب «تاریخ دارالعرفان خمسه» (۱۲۴۸ قمری) معرفی کرده و ساخت آن به دوره صفویه می‌رسد.

پس از ۴۰۰ سال تاریخ؛ از وقف‌نامه صفوی تا بمباران در جنگ رمضان

وقف‌نامه‌ای از سال ۱۲۹۵ قمری نشان می‌دهد که این مکان از همان ابتدا کاربری دوگانه «مدرسه و مسجد» داشته است. در مصاحبه با هیات امنا و خادمین در این مستند روایت می‌ شود که در دوره پهلوی اول، فعالیت حسینیه با فشار حکومتی متوقف شد، اما پس از تبعید رضاخان، اهالی زنجان آن را دوباره احیا کردند.

حسینیه اعظم در انقلاب اسلامی پایگاه اصلی تظاهرات علیه رژیم پهلوی بود و در دفاع مقدس به خط مقدم اعزام رزمندگان و پشتیبانی جهادی تبدیل شد. یکی از محورهای مهم مستند، مراسم یوم‌العباس (۸ محرم) است که با حضور صدها هزار نفر به عنوان بزرگ‌ترین تجمع عزاداری ایران شناخته می‌شود. سنت قربانی در این روز از سال ۱۳۲۸ با چهار رأس آغاز شد و اکنون به بیش از ۱۲ هزار رأس رسیده است.

این مراسم در سال ۱۳۸۷ به عنوان میراث معنوی ملی ثبت شده است. «شور شیرین» با استفاده از تصاویر دیده‌نشده، حمله آمریکایی صهیونیستی به حسینیه اعظم در جنگ رمضان در ۱۱ فروردین امسال را روایت می‌کند، حمله‌ای که در آن ساختمان اداری، میهمانسرا ،کتابخانه و بخشی از گنبد و مناره‌ها تخریب و تعدادی از خادمین و مردم شهید و زخمی شدند.

در ادامه، این مستند به تهدیدهای نرم و سخت دیگری نیز می‌پردازد که در جریان اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته و همچنین آبان‌ماه ۱۴۰۱، دشمن با آتش زدن مساجد و اماکن مذهبی در شهرهای مختلف، در صدد تخریب پایگاه‌های مردمی برآمد.

حسینیه اعظم زنجان نیز در آماج همین تهدیدها قرار داشت، اما هوشیاری و حضور به‌موقع مردم این توطئه را همانند توطئه‌های گذشته خاموش ساخت. حتی در دوران اوج‌گیری گروهک تروریستی داعش، دسته عظیم عزاداری حسینیه اعظم نیز مورد تهدید این گروه قرار داشت.

همچنین این اثر با اشاره به شهدای شاخص حسینیه اعطم همچون شهید غواص ابوالفضل خدامرادی در جنگ تحمیلی رژیم بعثی و سرهنگ پاسدار شهید میناخانی در جنگ تحمیلی رژیم امریکایی، صهیونیستی، الگوی جوان مومن انقلابی را در دو نسل متفاوت به تصویر می‌کشد.

گفتنی است این تهیه کننده و کارگردان زنجانی پس از«شور شیرین»مستند «زینبیه اعطم زنجان» را نیز در دست تولید دارند که این مستند نیز برای ایام دهه محرم آماده می شود.